От горячего сезона   к снежному 

Каковы итоги пожароопасного периода 2020 года? Готовы ли в Восточно-Казахстанской области к зимнему сезону?

В Усть-Каменогорске под руководством заместителя акима Восточно-Казахстанской области Бакытжана Байахметова состоялось онлайн-заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, на котором подвели итоги пожароопасного сезона этого года и обсудили подготовку к предстоящему зимнему периоду.

По информации специалистов Департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО, статистика неутешительная. Так, в регионе количество лесных пожаров увеличилось на 50,7 процента и составило 217 случаев, уничтоженная огнём площадь достигла 4699,01 гектара. Также зарегистрировано семь степных пожаров и 513 загораний.

– Основной ежегодной проблемой является неконтролируемый пал сухой травы на землях сельскохозяйственного назначения, когда огонь переходит на земли лесного фонда и в населённые пункты, – пояснили в пресс-службе ДЧС ВКО. – Также ситуация усугубляется отсутствием защитных минерализованных полос или их несвоевременным обновлением.

Отметим, что для обеспечения пожарной безопасности департамент создал 70 совместных мобильных групп, в которые вошли представители гражданской защиты, местной полицейской службы, лесных учреждений и местных исполнительных органов. Всего в мобильных группах 432 человека, которые провели 601 рейдовое мероприятие. В результате рейдов выявлено 135 нарушителей требований пожарной безопасности.

Вторым актуальным вопросом стала подготовка к суровым зимним условиям в Восточно-Казахстанской области. Отметим, что в регионе на дорогах часто происходят перемёты и снежные заносы. К примеру, за зимний период прошлого года дороги области закрывали 273 раза. Специалисты спасли из снежных заносов 275 человек, эвакуировали 1168 и сопроводили 811 единиц техники.

В этом году дорожные службы определили 314 снегозаносимых участков протяжённостью 495 километров и 101 место размещения передвижных постов департамента полиции на случай перекрытия дорог. На всех участках установлены стационарные снегозадерживающие щиты протяжённостью 20676 погонных метров.

Помимо заносов и перемётов по области выявлено 336 лавиноопасных участков. Для предотвращения самопроизвольного схода лавин сотрудники ВКОФ «Казселезащита» проводят профилактические спуски.

– Для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации зимнего периода на территории области подготовлены 2273 человека личного состава и 1100 единиц техники, – пояснили в пресс-службе ДЧС ВКО, – из которой 756 – дорожная техника, обслуживающая автомобильные дороги.

К тому же в арсенале спасателей имеется 155 единиц высокопроходимой техники, которая рассредоточена в районах, наиболее подверженных снежным заносам, а также 12946 тонн противогололёдных материалов, заготовка которых продолжается.

Татьяна Кравченко