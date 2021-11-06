От футбола до борьбы

В военном городке «Южный» Аягозского гарнизона для детей военнослужащих начали работу бесплатные спортивные кружки.

В Послании народу Казахстана Глава государства Касым—Жомарт Токаев отметил: «Залог здоровья – физическая культура. Вновь заявляю: нужно создавать все условия для занятия массовым и детским спортом».

В целях реализации задач, поставленных Президентом РК, по инициативе начальника гарнизона подполковника Даулета Суттибаева созданы бесплатные спортивные кружки для детей военнослужащих, где ребятам предоставляется возможность заниматься различными видами спорта.

Здесь дети в возрасте от шести до 18 лет могут заниматься қазақ күресі, кудо, мини-футболом, настольным теннисом, катанием на лыжах. Тренировки проводятся по расписанию три раза в неделю. Ребят тренируют мастера спорта, которые являются чемпионами и призёрами республиканских и международных соревнований.

Гульжан Естаева

Аягозский район