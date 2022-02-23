От дошкольника до студента

Огромное внимание в стране в целом и в регионе в частности уделяют развитию сферы образования – строятся новые детские сады, школы, повышается квалификация преподавателей. Изменения происходят в сфере среднего технического и высшего образования.

Так, за несколько лет полностью решена проблема очередей в дошкольные учреждения. Сейчас в области открыто 790 дошкольных организаций, в которых обучаются почти 57 тысяч детей, 3 800 из них из социально незащищённых семей и посещают детские сады бесплатно. Дошкольным воспитанием в возрасте от года до шести лет охвачено 98 процентов детей, а в возрасте от трёх лет – 100 процентов. Положительная динамика была достигнута благодаря открытию 11 частных детских садов. За прошлый год введено почти 1600 новых мест.

Принимаются меры по улучшению школьной инфраструктуры. Полностью решён вопрос трёхсменных и аварийных школ.

По данным Управления образования ВКО, в прошлом году для решения проблемы дефицита ученических мест велось строительство четырёх школ в Семее и Риддере, в Уланском районе. В этом году будут введены в эксплуатацию десять школ, в том числе шесть – взамен устаревших зданий.

Кроме того, в прошлом году проведён капитальный ремонт семи учреждений образования, а также текущий ремонт в 165 школах. Модернизируют школьные библиотеки и столовые, обновляется мебель. В этом году запланирован капитальный ремонт 11 школ.

В рамках регионального проекта «Развитие трёхъязычного образования», реализуемого в области в течение последних пяти лет, повышен профессиональный уровень учителей языковых дисциплин. Результатом такой планомерной работы становится усовершенствование методики и качество преподавания, которое повысилось с 14 до 89 процентов. При этом качество знаний учащихся выросло с 53 до 62 процентов.

В текущем году начинается трёхлетний этап проекта, направленный на повышение качества обучения практическому казахскому языку в школах с русским языком обучения.

Умники и умницы

Большое внимание чиновники от образования уделяют и сокращению разрыва качества знаний учеников сельских и городских школ. Нередко для этого привлекают ведущих педагогов вузов и лучших студентов-старшекурсников.

Совершенствуются методы работы с одарёнными ребятами, демонстрирующими выдающиеся результаты в изучении предметов школьного курса. И эта работа также приносит свои плоды. Так, в интеллектуальных соревнованиях различного уровня за прошлый год представители ВКО завоевали 189 медалей, в том числе: пять гран-при, 27 золотых, 57 серебряных, 100 бронзовых наград. Кроме того, школьники Восточного Казахстана принимали активное участие в национальной олимпиаде «Мың бала» в рамках инициативы «Ел үміті» для учащихся школ сельской местности. В результате 76 учащихся вошли в список 1000 лучших школьников страны. 17 победителей зачислены без конкурса в республиканские и областные специализированные школы.

Равные права, равные возможности

Инклюзивное образование – сфера, важность которой сложно переоценить. Только в нашей области проживают свыше 15 тысяч детей и подростков с особыми образовательными потребностями. Реализация областной программы развития инклюзивного образования позволила в каждой школе, где есть особенный ребёнок, создать условия для его обучения.

Так, по данным Управления образования ВКО, в регионе дополнительно к существующим 12 кабинетам психолого-педагогической коррекции было открыто ещё четыре. В школах оборудовано 75 кабинетов поддержки инклюзии, три кабинета оборудованы в детских садах. 70 преподавателей-ассистентов оказывают педагогическое сопровождение особенного ребёнка в общеобразовательном процессе. При этом, нужно отметить, что увеличилось количество педагогов, которые прошли курсы повышения по инклюзиву, с одного до 41 процента. Всего по данному направлению обучились 4,3 тысячи преподавателей.

В планах ведомства открыть ещё три кабинета психолого-педагогической коррекции в Курчатове, Алтае и Абайском районе, а также одной психолого-медико-педагогической консультации в Усть-Каменогорске.

Основные приоритеты

Большой акцент в образовании делают на углублённом изучении программирования. Поэтому в организациях дополнительного образования областного и районных центров в этом году планируют открыть 30 школ программирования. Вместе с тем в регионе продолжают функционировать IT-классы, в которых ведётся обучение программированию, 3D-моделированию и робототехнике по углублённой программе, разработанной по международным стандартам.

По-прежнему в приоритете поддержка детей из многодетных и малообеспеченных семей. Ежегодно увеличивается объём фонда всеобуча. Если в прошлом году на обеспечение бесплатным питанием, школьной формой, обувью из областного бюджета было выделено 3,5 млрд тенге, то на этот год запланировано 3,7 млрд тенге.

Успешно реализуется проект «Білікті маман», о чём свидетельствует значительное сокращение оттока выпускников в зарубежные вузы. За пять лет это количество сократилось в пять (!) раз. С 2017 года выделено 1 886 грантов на востребованные специальности. В текущем году предусмотрено ещё 410 грантов, 60 процентов из которых – на технические специальности.

Также в области функционирует 82 колледжа, в 59 из них внедряется дуальное обучение. Более 700 предприятий в рамках заключённых договоров принимают выпускников на стажировку с возможностью дальнейшего трудоустройства.

Благодаря открытию Центров компетенций, оснащённых современным оборудованием и техникой, количество компетенций по участию в национальном чемпионате WorldSkills с 2016 года увеличилось с шести до 50, в том числе возросло количество участников регионального чемпионата до 300 человек.

В прошлом году команда Восточно-Казахстанской области третий раз подряд заняла первое общекомандное место в Национальном чемпионате WorldSkills Kazakhstan, в котором принимали участие лучшие колледжи республики.

Постепенно решаются вопросы улучшения условий проживания студенческой молодёжи. Так, из запланированных семи общежитий для колледжей введено в эксплуатацию пять. Они рассчитаны на 1520 мест. Ведётся строительство ещё двух общежитий на 488 мест. Когда они гостеприимно распахнут свои двери, полностью будет решён вопрос дефицита мест для иногородних студентов.

Дарья Антон

Фото из открытых источников