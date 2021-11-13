От детского сада до вуза

До конца этого года в ВКО в эксплуатацию будут введены две школы, в следующем году завершится строительство ещё шести.

По словам главы региона Даниала Ахметова, особое внимание в области уделяют вопросам образования. За последние пять лет в рамках регионального проекта «Развитие трёхъязычного образования» повысился профессиональный уровень учителей языковых дисциплин. В результате усвоение учителями методики преподавания увеличилось с 14 до 89 процентов, а качество знаний учащихся – с 53 до 62 процентов.

– В этом году мы начинаем реализацию трёхлетнего этапа проекта, направленного на повышение качества практического обучения казахскому языку в школах с русским языком обучения. Для этого обучили 200 учителей из ста ведущих школ области углубленному преподаванию практического казахского языка, – рассказал Даниал Ахметов во время брифинга в СЦК.

Для выполнения задач, поставленных Главой государства, начиная с этого года, планируется осуществить единовременную выплату премий победителям международных предметных олимпиад.

Также в центре внимания находится безопасность в детских садах и школах. Все учебные заведения обеспечены системами видеонаблюдения, специальными охранными системами, устанавливаются тревожные кнопки, турникеты, металлодетекторы.

В рамках исполнения поручения Президента РК до 2025 года построить в Казахстане 1000 школ, вместо старых малокомплектных, деревянных и не предназначенных для проведения занятий зданий в области планируют построить 33 новые школы.

До конца года будут введены в эксплуатацию две школы на 300 мест в посёлке Степное города Семея и на 1200 мест в селе Восточное. В следующем году будет завершено строительство ещё шести школ.

Также начнётся строительство научно-творческого образовательного центра «Зерде» для обучения детей и молодёжи области по мировым стандартам. Уникальность проекта заключается в том, что в одном месте сосредоточены научные лаборатории, музейные экспозиции и творческие классы.

– Существенно изменился подход к вопросу подготовки трудовых ресурсов. По проекту «Жас маман» при базовых колледжах открыты шесть Центров компетенций, где студенты могут пройти практику на новом современном оборудовании. До конца года будут открыты ещё пять Центров, – сказал Даниал Ахметов.

В рамках реализации Пяти социальных инициатив Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева решаются вопросы улучшения условий проживания студенческой молодёжи. Из запланированных семи общежитий для колледжей введено в эксплуатацию пять на 1520 мест, ведётся строительство двух – на 488 мест.