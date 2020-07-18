От черепашек-ниндзя до Сенсея

В Глубоковском районе подрастает целая плеяда юных каратистов.

Секреты древнего единоборства киокушинкай каратэ-до уже шестой год они постигают под руководством тренера, обладателя черного пояса Данияра Мусанова.

Представление о том, что такое каратэ, у многих мальчиков и девочек складывается зачастую по фильмам. Увидев на экране красивые стойки, четкие удары и блоки, они хотят все это повторить.

– Сначала дети мечтают быть как черепашки-ниндзя, а философию борьбы постигают потом, – делится Данияр. – Киокушинкай каратэ – это воинское искусство, в котором особое внимание уделяется воспитанию силовых, волевых и морально-этических качеств занимающихся. Каратэ – это еще и замечательная оздоровительная система, ведь нам знакомо, как бережно на Востоке, родине каратэ, относятся к своему здоровью.

Секцию по киокушинкай каратэ-до тренер Мусанов успевает вести в трех населенных пунктах района – Глубоком, Предгорном и Белоусовке. Всего у него тренируется около 70 детей.

В настоящее время ситуация с коронавирусом вынудила юных спортсменов заниматься в непривычных условиях, но тренировочный процесс юные каратисты не останавливали.

– Во время режима ЧП мне пришлось организовать онлайн-тренировки, чтобы ребята не потеряли спортивную форму, – рассказывает сенсэй. – С уверенностью могу сказать, что тренировать дистанционно в разы тяжелее. Однако положительные моменты тоже есть: некоторые воспитанники умудряются даже прогрессировать, да и родители юных каратистов наконец своими глазами увидели то, чем занимаются их дети. Часто замечаю их активную помощь на онлайн-тренировках, и это меня, безусловно, очень радует.

Сейчас, во время летних каникул, несмотря на то, что все спортивные залы закрыты, тренер продолжает заниматься с ребятами на уличных спортивных площадках. Вместо пассивного отдыха юные бойцы активно тренируются, порой по два раза в день. Ведь впереди, надеются каратисты, череда важных турниров.

Ребята в белых кимоно беззаботно бегают: они ведь совсем еще дети. По спортивному полю разносятся радостные крики и звонкий смех. И вот выходит учитель, хотя здесь его называют Сенсэй, объявляет спокойным и сильным голосом: «Строимся!» Перед началом занятия обязательная перекличка, после – разминка, которая проходит не под привычные «раз, два, три», а под счет на японском языке. Если закрыть глаза, кажется, будто ты на тренировке самураев.

Строгая дисциплина, которую поддерживает педагог на своих занятиях, ничуть не смущает и не пугает ребят. Они ведь готовятся стать настоящими мастерами в этом боевом искусстве. А мастерство никогда и никому не дается просто.

– Видите, как бесшумно я сажусь? Вот и вы должны так же, – обращается к ученикам тренер.

В этом боевом искусстве важна каждая деталь, а потому Данияр требует, чтобы ребята в точности повторяли за ним все движения, были исполнительными и не ленились. Кроме того, педагог развивает у детей внимательность, без которой, конечно же, не обойтись в каратэ, а также учит выдержке, трудолюбию и выносливости.

– Мне доставляет удовольствие наблюдать за тренировкой ребят, – признается тренер. – Поскольку это настоящее реальное шоу, где раскрывается характер каждого, и даже можно определить, насколько глубоко понимание техники каратэ у каждого ребенка. Поражает, что у некоторых это заложено изначально – мимика, жесты, умение вложить в упражнения ката и плавность, и ярость.

Данияр в спорте с десяти лет. Однажды увидел детей, идущих с тренировки, решил записаться в бойцовский клуб. Родители согласились поддержать увлечение сына, но при условии, что он добьется успеха и повяжет черный пояс, как символ того, что он достиг высокого уровня мастерства. Так и случилось. Упорными тренировками он добился чемпионского титула. Хотя, по словам спортсмена, и у него были разные периоды в спорте, иногда хотелось все бросить.

– Главное – не поддаться соблазнам и продолжать тренировки, – говорит он. – Если человек хочет заниматься спортом, то ничто не может стать преградой этому. В каратэ ты побеждаешь не противника, а самого себя. Это искусство самозащиты не только развивает силу удара и ловкость, но и дисциплинирует, учит справляться с усталостью и болью, преодолевать свои страхи и банальную лень.

Каждый год занятий каратэ – это символический шаг к мастерству. Среди воспитанников Мусанова есть те, кто делает особые успехи и уже побеждает на соревнованиях различного уровня. За пять с половиной лет из новичков выросли девять перворазрядников, два кандидата в мастера спорта, девять призеров чемпионата Казахстана, из них четыре – чемпионы. Среди них и Глеб Гуров из поселка Верхнеберёзовский, он стал призером чемпионата мира 2017 года. Тренер, конечно, гордится такими результатами своих учеников.

По его словам, попробовать себя в каратэ может каждый, невзирая на пол, возраст, физическую подготовку и какие-то особые таланты. Девочек, к слову, в его секции – единицы, но они, уверяет тренер, отличаются старательностью и внимательностью, что очень важно в постижении боевого искусства.

Данияр Мусанов признается, что в процессе занятий киокушинкай каратэ-до у ребенка повышается самооценка, которая напрямую зависит от его небольших, но таких важных первых побед. Если он знает, что может достичь успеха, – будет непреклонно двигаться к своей цели. Такова детская природа. Этот вид восточной борьбы развивает умение концентрировать внимание, что необходимо и полезно для детей, нередко проводящих уйму своего времени за современными гаджетами, прямо противоположно влияющими на способность сосредоточиться. Тренировки отлично способствуют улучшению детской памяти, повышают восприимчивость к познанию школьных дисциплин и успеваемость в целом.

Немаловажное влияние на успешность ребенка в спорте оказывает поддержка родителей, уверяет тренер. Ведь на турниры ребят приходится вывозить за свой счет. А это порой недешево. Частично помогает городской отдел спорта, но основная финансовая нагрузка все же ложится на семью.

– Далеко не все могут себе позволить оплачивать поездки ребенка на различные турниры. В этих случаях обу-чение проходит без участия в соревнованиях. Но ведь главное – не медали и кубки, а уверенность в себе, отличная физическая форма и развитые морально-волевые качества. Все это – как раз плоды тренировок, – отмечает Данияр.

– Сейчас многие ребята ходят в залы наращивают мышечную массу. Имеет ли значение в бою мышечная сила?

– Не самое решающее, – отвечает он. – Я бы рекомендовал больше укреп-лять суставы и сухожилия. Постоянно создавать на них нагрузку. Суставы бойцов смешанных боевых искусств выдерживают нагрузку в пять раз больше, чем суставы обычных спортсменов, не говоря уже об обычных людях. Сухожилия – как резина, их надо постоянно тренировать, растягивать.

– Кем бы вы хотели видеть своих воспитанников?

– Прежде всего, здоровыми и морально, и физически. Каратэ – это закалка тела и духа, возможность ощутить себя частью спортивного коллектива, ведь наш девиз «Своих не бросаем!» – не просто слова, это помощь, взаимовыручка, дружба. Только единицы пойдут дальше по спортивной лестнице – станут призерами страны и попадут в сборную Казахстана. И еще я хотел бы подчеркнуть, что почти для всех ребят, которые сегодня занимаются у меня, есть выбор – либо просто заниматься каратэ для общего развития, либо подниматься по спортивной лестнице все выше и выше. Почти на каждой тренировке я говорю ребятам: десять процентов в ваших достижениях – это заслуга тренера, остальные девяносто – это ваша сила воли, упорство и терпение.

Бахыт Сарсембаева