От частного к общему

Вопросы развития образования и субсидирования сельских предпринимателей, занимающихся молочным животноводством, проблемы граждан, вложивших средства в долевое участие при строительстве дома, а также проблемы частной клиники – вот широкий круг тем, поднятых на личном приёме граждан, который провёл аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов.

Одним из наиболее острых вопросов, поднятых устькаменогорцами, стало затягивание сроков сдачи строящихся объектов, особенно жилых домов. Будущие жильцы фактически становятся заложниками строительных компаний, заключая договоры не долевого участия, а бронирования квартиры.

– Люди заключили договоры не о долевом участии, а о бронировании квартир, и это уже второй такой случай в областном центре. Я поручил создать комиссию, которая проверит деятельность компаний «Дайнеко» и «Роял Финанс», а также юридические аспекты договоров, – отметил Даниал Ахметов.

На сегодняшний день установлено, что у этих строительных компаний не было никаких документов на долевое строительство, поэтому представители архитектурно-строительного контроля уже подали заявления в суд.

С вопросом о судьбе одного из ведущих частных медицинских учреждений Восточного Казахстана – клиники «Евромед» – к главе региона обратилась её директор Ольга Виноградова.

По её словам, в 2019 году клиника на аукционе приобрела пустующее здание почти за 300 млн тенге. Сегодня в нём и располагается медицинское учреждение. Однако сейчас, три года спустя, АО «ВКМЗ» подало иск в областной суд о признании незаконности заключённой в 2019 году сделки. Под угрозой срыва оказалась работа целого коллектива высококвалифицированных специалистов.

Даниал Ахметов поручил руководству Департамента государственных доходов ВКО принять юристов клиники «Евромед» и предоставить все документы по сделке купли-продажи объекта в прокуратуру ВКО, где проведут детальный анализ и дадут чёткую правовую оценку происходящему. Этот вопрос находится на личном контроле акима области.

Екатерина Гуляева