От алфавита   до «Слов назидания» 

В Восточно-Казахстанском университете состоялось открытие научно-исследовательского института «Абайтану».

В ВКГУ имени С. Аманжолова прошло торжественное мероприятие «Әліппе – білім бастауы», посвященное Дню знаний. Открытие новой лаборатории цифровой педагогики, выставка букварей и редких книг из фондов научной библиотеки университета вызвали немалый интерес у гостей вуза. Однако главным событием дня стала презентация НИИ «Абайтану», появившегося в стенах одного из ведущих учебных заведений региона.

– Учёные университета в течение многих лет занимаются исследованием произведений Абая Кунанбайулы, опубликовано большое количество методической литературы по изучению наследия великого поэта. Открытие института – это знаковое событие для нас, – сказала директор НИИ «Абайтану» доктор филологических наук Айжан Картаева.

Торжественную церемонию открытия провели заместитель акима Восточно-Казахстанской области Алишер Мархабат и доктор педагогических наук, профессор Надежда Завалко.

Как в любом другом тематическом центре, здесь находятся стенды с информацией о жизни и творчестве прославленного земляка, ноутбуки и другая необходимая техника для проведения занятий. Но главное богатство НИИ «Абайтану» – это большая коллекция ценных книг, методических пособий по абаеведению. Среди них есть и региональная учебная программа, предназначенная для учеников 5–8 классов по элективному курсу «Абайтану», который появился в школьном расписании с этого года.

Подробнее об этом читайте в следующем номере газеты «Рудный Алтай».

Баян Аскар