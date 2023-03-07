Освоили просо – вырастят и сою

Предпраздничную ярмарку по реализации продукции сельского хозяйства провели в областном центре труженики агропрома Зайсанского района.

Организаторы ярмарки проделали непростой путь из отдалённого приграничного района, чтобы горожане и гости областного центра перед весенним праздником 8 Марта запаслись необходимыми продуктами.

Как отметили представители районного отдела предпринимательства и сельского хозяйства Зайсанского района, по прогнозам синоптиков, начало марта не балует хорошей погодой. Из-за этого пришлось колонне участников ярмарки свернуть с привычного маршрута через Калбатау и добираться до Усть-Каменогорска через район Самар, где тоже сложная дорога – по серпантинам и перевалу Умыш. Тем не менее зайсанцам удалось вовремя доставить товар, выложить его на торговых прилавках и начать реализацию.

Бытует мнение, что горожане употребляют мясо не меньше, чем сельские жители. Благодаря ярмаркам, а также широкой торговой сети по реализации мясной продукции в городе всегда можно приобрести свежее парное или охлаждённое мясо. Сезонная особенность состоит в том, что весной после долгой зимы скот теряет в весе, поэтому не каждая особь пригодна для забоя. Эта ситуация продлится до лета, пока животные не нагуляют привесы на вольных выпасах или на откорме. Поэтому многие делают определённые запасы на период межсезонья.

По информации заместителя руководителя профильного отдела Ляззат Шахантаевой, в первую неделю первого месяца весны зайсанцы сделали акцент на поставку и продажу мясной продукции.

– В проведении ярмарки участвуют восемь сельских округов и город Зайсан, – говорит Ляззат Шахантаева. – Представители разных населённых пунктов привезли 2,5 тонны говядины, одну тонну конины, 0,5 тонны баранины, а также различные продукты, полуфабрикаты и блюда национальной кухни в объёме 0,5 тонны. В том числе продукцию из популярного на юге области и республики обыкновенного пшена, проса – тары и талкан.

По официальной информации, цены на предлагаемую продукцию, как правило, на 10-15 процентов ниже, чем они складываются в среднем на потребительском рынке. Как отметила представитель профильного отдела, цена за килограмм говядины составляла 2000-2100 тенге, конину продавали по 2300-2400 тенге за килограмм, баранину – по 2000-2100 тенге.

Если смотреть на потенциал Зайсанского района чуть шире, есть неплохая основа для культивирования ещё одной востребованной на рынке культуры. Это соя, которая хорошо чувствует себя на местных землях, а руководство области не первый год продвигает идею выращивания её в промышленных объёмах с целью дальнейших поставок на экспорт.

Причём это не остаётся только на словах, а прилагаются реальные усилия, чтобы государство поддержало подобные инициативы. Нужны инвестиции в реконструкцию оросительной системы, что позволит в полноценном режиме использовать около 10 тысяч гектаров орошаемых земель в сельском хозяйстве.

В конце прошлой недели Зайсанский район посетило руководство Министерства национальной экономики РК, а также исполнительных органов власти региона. В ходе осмотра гидротехнических сооружений и ознакомления с проектами орошения земель проведена сверка часов и согласованы дальнейшие действия по реализации планов. Это укладывается в русло поручений Главы государства по поддержке и развитию приграничных территорий страны.

Таир Сапаргалиев

Фото предоставлено акиматом Зайсанского района