Островок радости

У подопечных городского территориального Центра социального обслуживания «Ульба» и жителей Усть-Каменогорска появится новое уютное место отдыха.

В социальном учреждении впервые за много лет начат капитальный ремонт. На его реконструкцию в рамках программы «Дорожная карта занятости – 2020» из республиканского бюджета выделено более 146 миллионов тенге.

В центре «Ульба» получают социальные услуги более двух тысяч человек. На дому – дети-инвалиды до 16 лет, лица старше 18 лет, не способные к самостоятельному обслуживанию. В условиях полустационара – престарелые и инвалиды старше 18 лет, в отделении социально-психологической помощи по разрешению кризисных ситуаций – женщины и дети, ставшие жертвами насилия.

По словам руководителя городского отдела занятости и социальных программ Альмиры Мусиновой, проект по ремонту центра предусматривает масштабные работы, включающие замену окон, водопроводных и канализационных труб, систему отопления, ремонт кровли, внутренние отделки и обновление фасада.

Пожалуй, самым главным положительным эффектом от его реализации станет появление на территории этого учреждения уютной парковой зоны. К слову, на этом месте прежде существовал сквер площадью около гектара. Он давно пришел в запустение, превратился в забытое место, привлекающее лишь бродячих животных. Недавно руководство города приняло решение передать заброшенный сквер на баланс соцучреждения «Ульба» и благоустроить его.

– На этой территории ведутся подготовительные и земляные работы, – пояснили в акимате Усть-Каменогорска. – В дальнейшем здесь появятся заасфальтированные дорожки, комплекты скамеек и урн, декоративные садово-парковые фонари. Также запланирована посадка кустарников и саженцев деревьев. Что немаловажно, здесь будут установлены пандусы для людей с особыми потребностями. Кроме того, городским бюджетом предусмотрено выделение дополнительных средств на строительство в сквере детских и спортивных площадок.

По всему периметру центра «Ульба» устанавливается ограждение, но доступ туда будет открыт для всех желающих. Ворота будут закрываться только на ночь.

Полностью завершить ремонтные работы подрядчики намерены до конца августа, но на сегодня они уже идут с опережением графика.

Бахыт Сарсембаева

Дмитрий Франчук