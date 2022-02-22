Осторожный оптимизм или «опасный нарратив»?

На 21 февраля 2022 года в стационарах ВКО лечение от ковида проходят 299 пациентов. Общий процент занятости коечного фонда составляет 14,4 процента.

За сутки 12 пациентов выписались из больниц, сообщает Управление здравоохранения ВКО, но при этом по области зарегистрировано 33 новых случая КВИ. Из них 26 – с симптомами и семь без.

В целом по республике выявлено 627 новых фактов заражения, выздоровели 2 400 человек. По информации Министерства здравоохранения РК, за сутки в стране от КВИ и ковидной пневмонии скончался один пациент, в нашей области летальных случаев нет.

Восточно-Казахстанская область по-прежнему остаётся в «зелёной» зоне по матрице оценки эпидемиологической ситуации.

Такая статистика, казалось бы, внушает осторожный оптимизм, если бы не заявление генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адана Гебрейесуса.

– По сути, условия являются идеальными для возникновения более заразного, более опасного варианта коронавируса, — отметил он в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Глава ВОЗ уточнил, что широкий охват вакцинацией жителей некоторых стран, а также полученные сведения о менее тяжёлом течении заболевания «омикроном» стали причиной появления «опасного нарратива» об окончании пандемии.

Но говорить об этом на данный момент не приходится, отметил он. Гебрейесус напомнил, что еженедельно в мире от коронавируса умирают 70 тысяч человек, системы здравоохранения перегружены, а наблюдение за эволюцией вируса при этом является недостаточным, цитирует доктора МВК по нераспространению COVID-19.

Айгуль Биданова

Фото из открытых источников