Осторожность на зимних дорогах

По сообщению службы спасения, с 21 по 23 декабря в Восточном Казахстане сохранялась угроза схода лавин. Вообще, для первого месяца зимы такая ситуация не является характерной. Представители профильных служб и структур с участниками дорожного движения сталкиваются с подобными явлениями обычно весной. В нынешнем году явная угроза схода снежных лавин возникает с самого начала зимнего сезона.

Погода и природа Восточного Казахстана приучают население региона к самым неожиданным сюрпризам. Не скупится на них накануне новогодних праздников. Зачем далеко ходить? Только в минувшее воскресенье в Усть-Каменогорске стояла ясная прекрасная погода, было так тепло и солнечно, что даже таял снег на асфальте, не говоря уже об обязательной капели в подобных случаях. Однако уже в понедельник и во вторник всё кардинальным образом переменилось, начались порывы ветра, и пошёл снег. Будто природа позволила благополучно провести все праздничные дни, связанные с Днём Независимости РК, и снова вплотную взяться за привычные дела.

СНЕГ ВСЁ ИДЁТ

В понедельник, утром, в связи с выпавшим снегом в областном центре скорость движения транспорта резко замедлилась. Это происходило даже на самых широких проспектах, ведущих к центру города, к примеру из микрорайона КШТ. Плохая видимость, порывы ветра, скользкое дорожное покрытие вынуждают водителей и пассажиров проявлять максимальную осторожность. В такую погоду даже самые отчаянные автолюбители стараются особо не рисковать, а некоторые вообще не трогают своих железных коней. Они предпочитают воспользоваться общественным транспортом и не мучиться в частых неизбежных пробках. Логично, что сразу увеличивается нагрузка на автобусы, маршрутки, различные компании, оказывающие услуги такси. Всем нужно вовремя добраться на работу, отвезти детей в школу, детский сад, отправиться по другим делам. Здесь одна надежда на профильные ведомства и службы, ответственные за зимнее содержание дорог в регионе. От их своевременной и слаженной работы зависит не только настроение, но и безопасность движения, здоровье людей.

Между тем, по сообщению контролирующих органов, только в последнее время в области были привлечены к ответственности 34 должностных лица. В первую очередь за ненадлежащее содержание зимних дорог в регионе, что свидетельствует о повышенном внимании к актуальным проблемам дня и сезона, стремлении принимать на самых разных уровнях оперативные меры реагирования на них. Что касается готовности к зимнему сезону, ещё осенью в «Рудном Алтае» излагалась подробная информация о ходе подготовки дорожных служб, коммунальных хозяйств и других заинтересованных организаций к работе зимой. В социальных сетях появлялись сообщения о новой технике, поступившей в регион и областной центр для очистки и уборки улиц. Причем, массовый вывоз снега за пределы населённого пункта практиковался с самого начала зимы. А каждый новый сезон в ВКО никогда не бывает похожим на предыдущий, поэтому нужно быть готовым ко всему.

ВАЖНЫЕ ПРОГНОЗЫ

Совершенствование всей дорожной инфраструктуры в городах, районах и сёлах области по мере возможности приносит свои плоды. Мы уже говорили, что существенно облегчили жизнь водителям правые повороты на самых загруженных перекрёстках. Расширение и спрямление дорог, устройство дополнительных въездов и выездов из населённых пунктов тоже приносит пользу. К примеру, из того же микрорайона Текстильщиков можно спокойно и комфортно выехать в направлении Алматинской трассы, в направлении села Самарского. Таких примеров с каждым разом становится больше, так же как и растёт, получает развитие и другая необходимая инфраструктура в ВКО.

Важную роль играет система оповещения. Сейчас ни для кого не в диковинку регулярные сообщения по различным каналам, в том числе мобильной связи, в социальных сетях о прогнозах погоды на близкую и дальнюю перспективу. Здесь надо откровенно признать, насколько важны для водителей и пассажиров подобные расклады на день или неделю, десять дней или месяц. Потому как в несколько районов Восточного Казахстана дороги пролегают через известные горные перевалы, изобилующие опасностями. В частности, о трёх-четырёх направлениях надо упомянуть в обязательном порядке, поскольку это всегда актуально. Те, кто держит путь в район Алтай или Катон-Карагайский район, непременно преодолевают известный Осиновский перевал, хотя и без того на автотрассе хватает сложных и опасных участков в самое любое время года и сезонов.

В Самарском направлении в зимний период проблему представляют два затяжных перевала с другими не менее экстремальными участками автомобильной дороги. Здесь пролегает транзитный маршрут в сторону Курчумского, Катон-Карагайского и Зайсанского районов, когда на их долю по разным причинам выпадает движение в объезд. Помимо гололёда, снежных заносов и перемётов, весной представляют явную опасность лавины с крутых склонов. Нынче угроза их схода возникла непривычно рано для этих мест, почти в самом начале зимы из-за обилия снега. Напомним, что здесь и в других лавиноопасных зонах со стороны профильных служб предпринимаются важные меры профилактики. По рабочим планам и графикам ими вызывается сход снежных лавин направленным взрывом.

СТЕПНЫЕ ВЕТРЫ

В южном направлении потенциально проблемными участками являются дороги, продуваемые постоянными степными ветрами. Это между Уланским и Жарминским районами, где осенью, зимой и весной часто приходится закрывать движение автомобильного транспорта. То же самое относится к участкам автотрассы, прилегающим к Аягозскому и Урджарскому районам, где также буйствуют степные ветры, затрудняющие движение в любое время.

Пожалуй, отдельного упоминания заслуживает ещё печально известный перевал Байбура, что в направлении Кокпектинского района. Через него проходит огромный поток автотранспорта и пассажиров не только в Кокпекты и другие населённые пункты, но и в Тарбагатайский, далее Зайсанский районы. Поэтому надлежащее содержание в зимний период автомобильной дороги является жизненно важным для населения сразу нескольких степных районов. Есть объективные и субъективные причины, по которым возникают определённые трудности для всех участников дорожного движения, связанные с ремонтом автотрассы. Завершение реконструкции полотна по важным векторам в скором времени с позиции руководства ВКО обеспечит более динамичное развитие нескольких районов области. Речь не только о сельском хозяйстве, промышленности, социально-культурной сфере, но и перспективной отрасли туризма. Особенно учитывая потенциал озера Алаколь, к которому прикованы взгляды как туристов, отдыхающих, так и солидных инвесторов, верящих в потенциал региона.

СЛУЖБА СПАСЕНИЯ

Вернёмся к СМС-оповещениям. В условиях «цифры» есть много шансов и способов при экстремальных случаях подать сигнал SOS. Однако специалисты всегда советуют не доводить до этого, не рисковать понапрасну. Это тоже определённая культура поведения, которой нужно строго придерживаться, показатель зрелости общества, людей.

Нынче стоит преимущественно ненастная погода, и до сих пор нет сильных морозов. Один из читателей нашей газеты огорчается, что пока невозможно найти в городе хороший лёд для катания на коньках. Что тут скажешь, если на Бухтарминском водохранилище всё ещё ходит по воде паром, хотя не с такой нагрузкой, как в летнее время. Возможно, глобальное потепление затрагивает крылом и наш регион? Однако и это не повод для неоправданного расслабления, скорее сигнал быть бдительным ко всем природным аномалиям. Поскольку снега нынче много, а лавиноопасный период начался гораздо раньше обычного.

Это только из окон городских квартир кажется, что в природе всё тихо и безмятежно. Стоит только выехать за черту города, как начинаются различные сюрпризы. В конце ноября, когда мы побывали в командировке в селе Самарском, то будто бы проехали через несколько разных климатических зон. Солнце, тучи, ветер, гололёд, снег, лужи, тёплый воздух, мороз, и всё опять в обратной последовательности. Практически нет или очень мало авто на дороге в попутном и обратном направлении. Видимо, многие внимательно относятся к прогнозам синоптиков. Погода явно портилась всерьёз и надолго. На следующий день коллеги удивлялись, что нам удалось благополучно вернуться назад. Поскольку уже с утра вновь объявили штормовое предупреждение и закрыли эту автотрассу для транспортного движения на неопределённое время.

Зимой популярны места отдыха в районе Риддера, где тоже сложная автотрасса и крутой подъём под названием Козлушка. В выходные и праздничные дни специалисты всегда советуют быть внимательными к сводкам погоды.

Таир Сапаргалиев

Фото из архива редакции