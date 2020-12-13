Осторожно: тонкий лёд! 

Ежегодно тонкий лёд становится причиной гибели людей. Нередко среди погибших оказываются дети, которые гуляют вблизи незамёрзших водоёмов без присмотра родителей, и рыбаки, выходящие на свой страх и риск на непрочный лёд.

О том, как избежать несчастных случаев и какую помощь оказать пострадавшему, рассказали представители Департамента по чрезвычайным ситуациям.

По информации заместителя начальника ДЧС ВКО Дмитрия Титова, на сегодняшний день имеется только одна оборудованная ледовая переправа «Қызыл ту» протяженностью шесть километров. Все остальные переправы в Уланском, Бескарагайском, Курчумском районах и районе Алтай являются несанкционированными. На них при становлении льда разместят запрещающие знаки, также будет осуществляться регулярное патрулирование. В целом Департамент по ЧС ежедневно следит за льдообразованием на опасных водоёмах, особенно на переправах, ледовых переходах и в местах подлёдного лова рыбы, где установлено 40 предупреждающих знаков.

Дмитрий Титов напомнил, что подлёдная ловля рыбы допускается при наличии таких индивидуальных спасательных средств, как свисток, спасательные шильца и жилет, верёвка диаметром не менее 11 миллиметров и не менее 12 метров в длину, палка длиной не менее двух метров и мобильный телефон в водонепроницаемом пакете. Нельзя пробивать более двух лунок на ограниченной площади и разводить огонь, в местах переправ запрещается устанавливать сети и делать лунки для рыбной ловли.

Существуют правила поведения на поверхности льда – нельзя выходить на лед в тёмное время суток и при плохой видимости, а также на его тонкие и неокрепшие участки. Также нельзя собираться группами на отдельных участках льда, приближаться к промоинам, трещинам и прорубям, выезжать на автомобилях за пределы переправ.

Несмотря на уже установленный свод правил поведения на водной поверхности, количество несчастных случаев не уменьшается. Поэтому врач Центра медицины катастроф Кадырманап Абылкайыров продемонстрировал на манекене правила оказания первой помощи.

По словам врача, долгое нахождение человека в ледяной воде грозит переохлаждением организма, спазмом дыхательных путей, остановкой дыхания, сердца, а также асфиксией. Всё это может привести к летальному исходу.

– Пострадавшего вытаскивают из воды с помощью кругов, верёвок, палок или любых других подручных средств. Если он еще и без сознания, то необходимо проверить пульс, состояние зрачков и наличие дыхания. Очистить ротовую полость от инородных тел и воды. Для этого надо повернуть его на живот и наклонить голову. После этого перевернуть на спину и провести первичные реанимационные действия – искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Когда появятся пульс и дыхание, пострадавшего повернуть на бок и следить за его состоянием. После этого человека необходимо согреть и вызвать скорую помощь, – резюмировал Кадырманап Абылкайыров.

Отметим, что безопасная толщина льда, способная выдержать одного человека, должна составлять не менее 10 см, для пешей переправы – 15 см, а для проезда автомобилей – не менее 30 см. Спасатели просят жителей области быть крайне осторожными в зимний период.

Марина Шевелёва

Фото из открытых источников