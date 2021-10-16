Осторожно на дорогах

На трассе Усть-Каменогорск – Самарское установили новые дорожные знаки.

Как сообщает Департамент полиции ВКО, в связи с выпадением осадков и низкой температурой окружающего воздуха, особенно в горных районах области, ввиду образования гололедицы на проезжей части резко увеличивается вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на период неблагоприятных погодных условий на участке автодороги Усть-Каменогорск – Самарское, с 62-го по 145-й километр, выставлены дорожные знаки 3.7 «Движение транспортных средств с прицепом запрещено».

– Вместе с тем информируем граждан о том, что согласно требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств», эксплуатация автомобиля, укомплектованного шинами с летним рисунком протектора, в зимний период запрещается. Поэтому просим водителей подготовить свои автомобили для эксплуатации в зимнее время, – сказал инспектор ОДиТИ УАП ДП ВКО Талгат Адилов.

Информацию о состоянии и проезжаемости загородных автомобильных дорог можно узнать по следующим телефонам: дежурная часть Управления местной полицейской службы ДП ВКО: 77-70-81, 77-60-05; диспетчер ВКОФ РГП «Казахавтодор»: 26-28-08, 24-08-98, сот. тел. 8-777-535-89-08; диспетчер ТОО «ОблШығысЖол»: 57-42-52, сот. тел. 8-771-086-55-43.

Баян Аскар

Фото из открытых источников