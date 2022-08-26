Осторожно, мошенники

Участились звонки из каких—то инвестиционных компаний, сотрудники которых по телефону предлагают людям выгодно вложить свои средства. Можно ли доверять таким специалистам? А если это мошенники, как обезопасить себя и своих близких?

Светлана Татаринова, район Алтай

Национальный Банк Казахстана предупреждает об активизации мошеннических групп, позиционирующих себя инвестиционными компаниями. Злоумышленники создают сайты и рекламные ролики, а также мобильные приложения, которые предлагают установить на устройства.

Оставляя заявку на мошеннических сайтах, пользователи рискуют потерять деньги: мошенники получают личные данные и, связавшись по телефону, убеждают перевести денежные средства по нужным реквизитам. Процедура возврата денег может быть продолжительной, сложной, а в некоторых случаях – невозможной. При этом пользователей могут принуждать вкладывать дополнительные средства, чтобы вернуть вложенные ранее суммы.

Для проверки опубликованной информации, поступающих запросов или требований к каким-либо действиям необходимо позвонить по официальному номеру финансовой организации или банка, а в случае наличия сомнений посетить финансовое учреждение и переговорить с его сотрудником.

Добавим, Национальный Банк не обслуживает счета физических лиц, не проводит денежные расчёты и сделки, а также не участвует в разработке каких-либо платформ для заработка.

Чтобы обезопасить себя, следует обращать внимание на то, что на сайтах мошенников отсутствует какая-либо контактная информация; такие сайты обещают высокую фиксированную прибыль от инвестиций за короткое время; используют фотографии и вымышленные высказывания официальных государственных лиц, руководителей государственных органов, национальных компаний; выставляют на странице поддельные лицензии или правоустанавливающие документы.

Если вы или ваши знакомые столкнулись с подобными сайтами, мобильными приложениями или же стали жертвой телефонных мошенников, рекомендуем обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы для проведения разбирательства по факту мошенничества.