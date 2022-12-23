Осторожно, мошенники!

Подруге недавно позвонили с неизвестного ей номера. Человек представился сотрудником Национального Банка. Затем ещё один звонивший сообщил, что работает в правоохранительных органах. Они сказали, что якобы проводится специальная операция по поимке мошенников и им требуется помощь. Для этого просили сообщить банковские данные, интересовались кредитной историей, депозитами, счетами. Как можно обезопасить себя в подобной ситуации?

Галина Миронова, Шемонаихинский район

К сожалению, вы столкнулись с распространённой мошеннической схемой.

Специалисты Национального банка в подобных случаях просят не сообщать никакой информации о ваших счетах, банковских реквизитах, депозитах и кредитах, в особенности данных из входящих SMS-сообщений и т.д.

Национальный Банк не обслуживает счета физических лиц, не проводит денежных расчётов и сделок с физическими лицами, не осуществляет звонки физическим лицам по поводу мошеннических действий со счетами граждан, незаконного использования персональных данных и попыток оформления кредитов в банках второго уровня.

Счета в Национальном Банке открываются исключительно для учёта операций Национального Банка, банков второго уровня и ограниченного числа юридических лиц.

При возникновении подобных случаев рекомендуется обратиться в правоохранительные органы с соответствующим заявлением для проведения разбирательств и оперативных действий.