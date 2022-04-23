Осторожно, клещи!

В медицинские учреждения по поводу укусов клещей обратились 229 восточноказахстанцев.

Об этом сообщили в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Восточно-Казахстанской области. Из 229 обратившихся за медицинской помощью из-за укуса клещей 80 детей до 14 лет.

Специалисты отмечают, по сравнению с прошлым годом эпидемиологический сезон по укусам клещей наступил позже. Связано это с затяжной прохладной весной. С начала сезона активности клещей случаев заболевания клещевыми инфекциями не выявлено.

– С профилактической целью иммуноглобулин против клещевого энцефалита получил 201 пострадавший, остальные 28 человек не получили из-за позднего обращения за медицинской помощью, по медицинским показаниям и другим причинам, – пояснили в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ВКО. – На сегодняшний день в медицинских организациях эндемичных территорий иммуноглобулина против клещевого энцефалита для оказания профилактической помощи лицам, пострадавшим от укуса клещей, достаточно.

По словам специалистов, самый гарантированный способ защиты от клещевого энцефалита – недопущение присасывания клеща. Необходимо соблюдать элементарные меры индивидуальной защиты: надевать защитную одежду, применять репелленты (отпугивающие средства), а также проводить само- и взаимоосмотры.

Александра Исаева

Фото из открытых истчоников