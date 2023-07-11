Осторожно, кислота!

В Восточном Казахстане в результате дорожно-транспортного происшествия произошёл разлив более 20 тонн серной кислоты.

Автоцистерна, перевозившая 23 тонны кислоты, перевернулась несколько дней назад в Курчумском районе. В районном управлении санитарно-эпидемиологического контроля ДСЭК ВКО рассказали, что на месте, где произошло ДТП, проводится выемка грунта подрядной организацией ТОО «Хим Транссервис». После чего его будут вывозить для кучного выщелачивания. На данный момент отобраны две пробы воды с родника для дальнейших токсикологических исследований.

По информации акимата Курчумского района, в 30 метрах от места происшествия имеется высохшее русло ручья, а в пяти километрах находится родник. Ввиду того, что он расположен на значительном расстоянии от населённых пунктов, местные жители не употребляет воду из этого источника. Диаметр площади разлива серной кислоты в почву составляет около 20–40 м. Население Калгутинского сельского округа (сёла Каратогай, Егиндыбулак, Акбулак) оповестили о случившемся через объявление в мессенджере Whatsap.

Также в Департаменте СЭК ВКО отметили, что акиму района рекомендовано контролировать мероприятия дезактивации, снятия земного покрова и его вывоз в хвостохранилище.

Мария Симонова