Осторожно, фейк!

В соцсетях необходимо быть исключительно внимательным. Если вы, конечно, не хотите быть обманутым или введенным в заблуждение.

Сейчас массово создаются фейковые аккаунты акима Восточно-Казахстанской области Ермека Кошербаева в социальных сетях Instagram и Facebook. Учитывая ситуацию, прикрываясь именем нового акима ВКО многие хотят заработать себе репутацию и набрать лайков и подписчиков. Если вы подписываетесь на эти фейки, то себе же и оказываете медвежью услугу.

Настоящий аккаунт акима ВКО Ермека Кошербаева на сегодня есть только в Instagram.

В описании написано, что это аккаунт, во-первых, государственного служащего (а не какой-нибудь новостной веб-сайт), а во-вторых, в наименовании аккаунта в Instagram нет имени акима.

Все остальные аккаунты в Instagram и Facebook – фейки, лживые аккаунты, созданные либо для будущих провокаций, либо для набора себе подписчиков. Если вы невнимательно подписались, считая, что это аккаунт акима, – вы поддались обману.

Instagram

@shko.akim.official – единственный официальный аккаунт акима ВКО.

При этом учитывайте, что посты в реальном аккаунте акима публикуются либо сразу на двух языках: государственном и русском, либо подряд на этих же двух языках, если условия публикаций не позволяют уместить двуязычный текст в один пост.