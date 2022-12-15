Осторожно, буллинг

В последнее время буллинг принимает новые формы и обличия, и подростки продолжают становиться жертвами или участниками травли. Слово «буллинг» пришло из английского языка, «bully» означает запугивать. При этом запугивание может носить не только физический характер, но и психологическое давление, отстранение, унижение. Такие негативные действия могут принимать форму физического контакта, слов или других методов.

Школьники, студенты колледжей, вузов могут даже не осознавать, что они подвергаются буллингу или киберзапугиванию. Например, они совершают такие действия, как унижение друг друга, применение силы. Директор неправительственной организации «Феникс» Назигуль Ахметкалиева провела встречу в одном из колледжей г. Усть-Каменогорска и рассказала о видах и вреде буллинга.

– Очень жаль, что сегодня буллинг становится все более распространённым, особенно среди школьников и студентов колледжей. Мы должны предотвратить эту проблему и бороться как общество. Потому что, принижая кого-то, произнося слова, задевающие честь и достоинство, есть большой риск вогнать человека, принимающего все близко к сердцу, в депрессию. И здесь уже нужна помощь психолога, – говорит г-жа Ахметкалиева.

Старший инспектор отдела специальной местной полиции по защите женщин от насилия Алена Мокина рассказала подросткам, что если они подвергаются буллингу со стороны сверстников, то можно обратиться к родителям, на горячую линию кризисного центра г. Усть-Каменогорска.

– Мы регулярно проводим встречи и ведём профилактическую работу по предотвращению этого типа буллинга и домашнего насилия. Стало традицией посещать дома семей, особенно где родители имеют проблемы с алкоголем. В последнее время количество женщин, подвергающихся насилию в семье, сокращается. Это тоже плод нашей работы, – рассказала Алёна Мокина.

В вопросах профилактики буллинга огромную роль играют органы ученического самоуправления, в 342 школах созданы 311 школьных парламентов, в них 2380 фракций с охватом 16 800 детей. Фракциями «Право» проводятся обсуждения НПА, касающихся защиты прав детей, проводятся профилактические мероприятия.

Кроме того, реализуется проект «Школьная медиация», в рамках которого действуют 10 кабинетов медиации с привлечением 56 общественных медиаторов, которые с психологами оказывают консультативную помощь по формированию навыков мирного разрешения вопросов и конфликтов.

Благодаря тесному сотрудничеству организаций образования, неправительственного сектора с полицией предприняты совместные усилия по предотвращению буллинга и домашнего насилия.

В завершение мероприятия, прошедшего в рамках акции «16 дней активности против гендерного насилия», было отмечено, что при попадании в трудную жизненную ситуацию можно обратиться на горячую линию кризисного центра г. Усть-Каменогорска по телефону 8 (7232) 771922.

Насима Халелова