Остерегайтесь огня

Пожарные Восточно-Казахстанской области совместно с жильцами одного из многоквартирных домов Усть-Каменогорска провели пожарно-тактические учения.

По легенде, возгорание возникло в квартире на третьем этаже, внутри могли находиться люди.

После поступления сигнала о возможном происшествии на место незамедлительно прибыли силы спасательных частей города. В операции были задействованы 13 человек личного состава и четыре единицы техники.

Для спасения жизни людей пожарные развернули «куб жизни» и автолестницу. Благодаря отлаженным оперативным действиям в кратчайшие сроки все жильцы дома были эвакуированы, а условный пожар ликвидирован.

По информации пресс-службы Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, квартиру в пятиэтажном доме использовали неслучайно. Выбор позволил задействовать в условном происшествии самих жителей, чтобы научить их правильным действиям при пожаре. Жилой массив – объект, на котором чаще всего происходят возгорания.

Нередко такие чрезвычайные ситуации возникают по причине несоблюдения требований пожарной безопасности, неправильной эксплуатации электроприборов и неосторожного обращения с огнём. За шесть месяцев 2022 года в области произошло 452 пожара, 32 из них – в квартирах. Погибло 29 человек, удалось спасти 62.

– Большинство пожаров происходит в отопительный период, когда начинают использовать печи, включать обогревательные электроприборы. И, конечно, в пожароопасный период, когда горит каждая травинка. Так что пожары представляют опасность в любое время года, – подчеркнула пресс-секретарь ДЧС ВКО Марина Лискова.

Обычно пожарные приезжают на вызов в течение 5-6 минут после поступления сигнала о происшествии, если это не отдалённый район. Иногда доступ к квартирам осложнён припаркованными машинами. На протягивание специальной техники и приборов может уйти драгоценное время для спасения жизни.

Сами жители могут использовать для тушения подручные средства или огнетушители. Если возгорание уже невозможно прекратить собственными силами, то лучше эвакуироваться и ждать приезда спасателей.

В завершение учений сотрудники ДЧС ВКО провели беседу с жителями домов о правилах пожарной безопасности и призвали к их строгому соблюдению. Ни в коем случае не стоит допускать халатного отношения к огню: запрещается курить в постели, разбрасывать окурки, оставлять включённые электроприборы без присмотра, включать в одну розетку несколько электроприборов. Обязательно нужно следить за исправностью электропроводки и электроприборов.

Алина Горбунова

Фото пресс-службы ДЧС ВКО