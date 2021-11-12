Остаться в системе

Чаще всего «выпадают» из системы ОСМС наёмные работники, плательщики ЕСП и граждане, не делавшие взносы в Фонд.

Не внеся своевременно оплату (ЕСП можно платить только за текущий и будущий месяцы), граждане теряют свой статус в медстраховании и оказываются вне системы. И в случаях необходимости оказания плановой медицинской помощи, прохождения диагностических процедур, скринингов, госпитализации отсутствие статуса создаёт трудности.

– Зачастую работодатели производят оплату с опозданием, – говорит директор ВКО филиала ФСМС Галымжан Абилов, – тем самым нарушая права своих работников. Есть люди, которые трудоустроились недавно и ещё не застрахованы, так как у них имеется задолженность за период до трудоустройства. В зоне риска находятся и «сезонники». В связи с этим мы проводим встречи разъяснительного характера с руководителями крестьянских хозяйств, фермерами, пасечниками в целях недопущения «выпадения» из системы ОСМС этих граждан.

Одну из таких встреч руководитель филиала Фонда провёл с трудовым коллективом ТОО «Семена масличных». Жители села Тарханка узнали, что пока они не заняты работой, могут перечислять взносы в качестве самостоятельного плательщика в размере 2125 тенге за каждый месяц. Сделать это можно через мобильные приложения банков, кассы банков второго уровня и «Казпочту».

Статус застрахованности представителям сезонного труда даёт возможность вне зависимости от их доходов получать весь объём медицинской помощи.

«Портрет» незастрахованного дополняют и другие причины, такие как: работник уволился или ушёл в отпуск без сохранения заработной платы; гражданин забыл своевременно оплатить ЕСП или взнос в качестве самостоятельного плательщика; представитель льготной категории потерял льготный статус и не сделал оплату самостоятельно; переход граждан из одной категории плательщиков в другую.

По итогам девяти месяцев этого года численность застрахованного населения Восточного Казахстана составляет 1 102 644 человека, это 79,7 процента от общего числа населения. Из них 735 698 – представители льготных категорий, взносы за которых платит государство. Незастрахованных жителей региона – 281 084.

Бахыт Сарсембаева