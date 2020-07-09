Остановить пандемию

Регионы, получившие с 16 мая карт-бланш на поэтапное снятие «коронавирусных» ограничений, незамедлительно начали «COVID-демобилизацию». Но, как оказалось, послабление карантинных мер способствовало резкому увеличению числа ковид-зараженных.

Аким области Даниал Ахметов в онлайн-режиме провел брифинг по текущей

ситуации с коронавирусом в регионе. Он подчеркнул, что эпидемиологическую ситуацию по коронавирусной инфекции можно охарактеризовать как серьезную – отмечается тенденция значительного роста заболеваемости. С 1 июня количество больных коронавирусом в регионе увеличилось со 135 до 2313 человек, или в 17 раз. Из них – 1242 случая (54 процента) с клиническими симптомами, 1071 случай (46 процентов) – бессимптомной формы. Зафиксировано 82 летальных исхода от заболеваний легочной системы: 31 – от КВИ, 51 – от пневмонии.

– За прошедшие сутки зарегистрировано 135 новых случаев КВИ, в том числе 66 – с симптомами и 69 бессимптомных форм. Вылечились 1122 человека, или 48,5 процента от общего числа заболевших. Продолжают получать лечение в инфекционных и провизорных стационарах, а также амбулаторно 1191 человек. На контроле остаются 639 очагов инфекции с 2134 контактными лицами, – озвучил статистику Даниал Ахметов.

Если ранее по количеству заболевших КВИ в регионе безоговорочно «лидировали» Семей и Усть-Каменогорск, то сегодня территория распространения инфекции расширилась. Наиболее сложная эпидемиологическая ситуация по-прежнему отмечается в Семее, где зарегистрировано 33 процента от всех заболевших – 756 случаев, в Усть-Каменогорске – 27 процентов, или 621 случай. Скачок по количеству зараженных вирусом COVID-19 зарегистрирован в Аягозском, Жарминском и Бескарагайском районах. В них по поручению

Даниала Ахметова усилены карантинные меры.

– На сегодняшний день только в Аягозе заболели 120 человек, всего в Аягозском районе зарегистрировано 179 больных. В Жарминском районе заражено 123 человека, почти половина из них – жители Калбатау, – сообщил глава региона.

По его словам, возрастающий с каждым днем показатель свидетельствует о тревожной ситуации. Вирус распространяется стремительно. Темп прироста по области за неделю составил 5,7 процента. В среднем по области за сутки регистрируется от 90 и более

новых случаев КВИ.

– Так как наибольшее количество больных числится в Семее, учитывая сложную эпидситуацию, 19 июня принято решение сохранить в городе более жесткие ограничительные меры. Как результат, за последнюю неделю отмечено снижение заболеваемости в 1,5 раза. Но этот показатель не дает повода успокаиваться, – подчеркнул аким области.

По поручению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в целях обеспечения населения необходимым лечением и лекарствами в регионе мобилизованы все финансовые и инфраструктурные ресурсы.

– В медучреждениях в 17 раз увеличено количество койко-мест, – сообщил Даниал Ахметов. – На сегодня по области занято 1770 коек в инфекционных стационарах, 1896 – в провизорных и 2590 – в карантинных стационарах. Кроме того, во всех городских и районных больницах подготовлены койки интенсивной терапии. Всего по области для пациентов с Covid-19 развернуто 227 реанимационных коек. В целом, загруженность объектов здравоохранения составляет не более 30 процентов, соответственно, имеется достаточно мест для лечения пациентов даже при ухудшении сценария, – отметил глава региона.

Он также добавил, что запасов медикаментов достаточно. Для оказания помощи даже при полной загруженности стационаров их хватит на один месяц. В наличии имеется 155 тысяч единиц жаропонижающих средств, 35 тысяч – противовирусных препаратов и 314 тысяч – антибиотиков.

По словам акима области, медицинской техники в медучреждениях тоже достаточно. К имеющимся 196 аппаратам ИВЛ, 57 мобильным рентген-аппаратам дополнительно закуплено для оснащения реанимационных коек 50 аппаратов ИВЛ, 10 мобильных рентген-аппаратов. Оснащенность области аппаратами ИВЛ к 1 сентября составит 246 единиц, мобильными рентген-аппаратами – 67 единиц.

Также имеется 15 компьютерных томографов, это в два раза больше норматива. Каждый аппарат компьютерной томографии закреплен за определенным районом с режимом работы 24/7.

– Дополнительно приобретем 216 машин скорой помощи с необходимым медицинским оборудованием, в том числе 100 автомобилей – за счет областного бюджета, они будут поставлены в течение августа, и 116 автомобилей – через БРК-лизинг, они поступят к ноябрю текущего года, – проинформировал Даниал Ахметов.

Ведется закуп 200 мониторов, 200 инфузоматов, трех ЭКМО, 12 ИВЛ, в том числе двух детских, кислородных концентраторов и другого оборудования. На это из местного бюджета выделено в общей сложности 1,5 млрд тенге.

Также Даниал Ахметов заверил, что все медицинские работники обеспечены 1,5-месячным запасом необходимых средств индивидуальной защиты.

– За счет средств областного бюджета у китайских партнеров приобретено 54 тысячи защитных одноразовых костюмов, 193 тысячи защитных масок,

22 тысячи медицинских очков. С марта текущего года в регионе организован пошив защитных масок общим объемом 100 тысяч штук в сутки. С июля возобновлено изготовление масок на предприятиях «Асфарм» и «Еңбек-Өскемен». Начато производство защитных костюмов для медицинских работников и работников служб, задействованных в борьбе с коронавирусом, – сказал аким области.

Обнадеживает и то, что в ближайшее время в Восточный Казахстан из Татарстана приедут 20 специалистов. Они будут помогать нашим медикам, консультировать по диагностике и лечению коронавирусных больных.

В Восточном Казахстане значительно повысилась эффективность лабораторных исследований. По словам Даниала Ахметова, полностью решен вопрос с бесперебойными поставками реагентов и

расходных материалов, увеличением количества и мощностей ПЦР-лабораторий.

Экспресс- и ПЦР-тестирование в области проводят семь лабораторий: два филиала Национального центра экспертизы и пять частных организаций в Усть-Каменогорске и Семее. Фактическая возможность проведения ПЦР-тестирований при максимальной загруженности лабораторий составляет 4600 исследований в сутки.

На сегодня обследовано 170 тысяч восточноказахстанцев, или 12 процентов населения области. В ближайшее время планируется за счет местного бюджета открыть еще две ПЦР-лаборатории в областном центре и Семее, что позволит увеличить объемы тестирования

населения.

– Усилена работа по диагностике с использованием рентген-аппаратов, компьютерных томографов, которых у нас в два раза больше нормативов, – пояснил глава региона. – Важно отметить, что при проведении тестирования применяется принцип приоритетности отдельных категорий. При наличии характерной клинической картины врачи начинают терапию, не дожидаясь результатов тестирования. В первую очередь тестируются лица из группы риска, из числа близких контактов и люди, готовящиеся к хирургическим вмешательствам.

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача области, в регионе закрыты торговые центры – но в них по-прежнему работают продуктовые магазины и аптеки. Запрещена деятельность бань и саун, спорткомплексов, бассейнов, фитнес-центров, кинотеатров, ночных клубов, детских игровых комнат, развлекательных центров, кальянных. Временно приостановлена деятельность религиозных объектов. Кафе и рестораны продолжают работать только на вынос. В неблагополучных по КВИ районах проводятся противоэпидемические мероприятия по предупреждению распространения инфекции.

Однако статистика неумолима. Заразиться COVID-19 может любой человек. Согласно медицинским сводкам, в одном случае ковид-инфекция может спровоцировать смерть, в другом – протекает бессимптомно. Тяжелое поражение легких – это основная причина смертности у ковид-больных, хотя у небольшого количества людей вирус воздействует на сердце и вызывает очень тяжелые осложнения. Большинство умирает от сопутствующих заболеваний, которые уже есть, КОВИД просто «подталкивает» к этому. Диабетики, люди с хроническими патологиями сердечно-сосудистой системы и легких находятся в группе риска.

Во избежание заражения коронавирусной инфекцией Даниал Ахметов в очередной раз обратился к жителям региона с убедительной просьбой – соблюдать правила карантинного режима, носить маски и держать социальную дистанцию в общественных местах.

– Сегодня главная задача – сдержать распространение коронавирусной инфекции. В период действия режима чрезвычайной ситуации введенные ограничительные меры доказали, что это возможно, – резюмировал Даниал Ахметов.

БахытСарсембаева