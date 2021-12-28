Остановить и предотвратить

В ВКО многопрофильном центре онкологии и хирургии в рамках дня открытых дверей около 100 человек прошли обследование на патологию желудочно-кишечного тракта.

Жители Восточного Казахстана обращались к онкологам с жалобами на изжогу, тошноту, дискомфорт при приёме пищи, быструю утомляемость, потерю веса, анемию неясного генеза.

11 пациентам было проведено УЗИ-обследование, 29 – эндоскопическое исследование. В результате выявлено восемь предраковых состояний и 59 других заболеваний.

– О бесплатном приёме, проводимом в онкоцентре, я узнал через знакомых. Очень понравилось обслуживание: очередей практически нет, быстро прошёл полное обследование, получил хорошие рекомендации и советы от врача, – поделился житель областного центра.

По словам онкологов, рак желудка входит в пятёрку самых распространённых онкозаболеваний, и по меньшей мере одна треть всех случаев заболевания раком предотвратима.

– Профилактика является самой эффективной мерой в борьбе с онкологией. Отказ от табакокурения, алкоголя и занятие физической культурой – наилучшая профилактика, – отмечают медики.

Проведение дня открытых дверей в Центре онкологии и хирургии стало хорошей и доброй традицией. С начала этого года в стенах медучреждения прошло уже семь подобных мероприятий.

Бахыт Сарсембаева

Фото из открытых источников