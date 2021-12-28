Остановить и предотвратить
В ВКО многопрофильном центре онкологии и хирургии в рамках дня открытых дверей около 100 человек прошли обследование на патологию желудочно-кишечного тракта.
Жители Восточного Казахстана обращались к онкологам с жалобами на изжогу, тошноту, дискомфорт при приёме пищи, быструю утомляемость, потерю веса, анемию неясного генеза.
11 пациентам было проведено УЗИ-обследование, 29 – эндоскопическое исследование. В результате выявлено восемь предраковых состояний и 59 других заболеваний.
– О бесплатном приёме, проводимом в онкоцентре, я узнал через знакомых. Очень понравилось обслуживание: очередей практически нет, быстро прошёл полное обследование, получил хорошие рекомендации и советы от врача, – поделился житель областного центра.
По словам онкологов, рак желудка входит в пятёрку самых распространённых онкозаболеваний, и по меньшей мере одна треть всех случаев заболевания раком предотвратима.
– Профилактика является самой эффективной мерой в борьбе с онкологией. Отказ от табакокурения, алкоголя и занятие физической культурой – наилучшая профилактика, – отмечают медики.
Проведение дня открытых дверей в Центре онкологии и хирургии стало хорошей и доброй традицией. С начала этого года в стенах медучреждения прошло уже семь подобных мероприятий.
Бахыт Сарсембаева
Фото из открытых источников