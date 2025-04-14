Осознанный выбор – успешное будущее

В Казахстане официально введена должность педагога-профориентатора. Впервые на официальном уровне она закреплена в организациях среднего образования. Нововведение реализовано в рамках поручения Главы государства и инициированных им мероприятий Года рабочих профессий.



Как сообщили в Министерстве просвещения Республики Казахстан, создание института педагогов-проф-ориентаторов направлено на формирование комплексной системы ранней профориентации школьников. Основная цель – помочь учащимся осознанно подходить к выбору будущей профессии, обеспечить преемственность между уровнями образования и наладить эффективное взаимодействие между школами, колледжами, родителями и работодателями.



Специалисты в этой сфере будут сопровождать учащихся в выборе образовательного и профессионального пути, проводить индивидуальные и групповые консультации, организовывать профориентационные мероприятия, взаимодействовать с центрами занятости, колледжами и предприятиями, информировать школьников о востребованных профессиях и тенденциях на рынке труда.



Введение новой должности призвано не только повысить осознанность учащихся при выборе будущей профессии, но и популяризировать рабочие специальности. Ожидается, что это поможет воспитать поколение, ориентированное на практические навыки, труд и созидание, а также снизить кадровый дефицит в стратегически важных отраслях.



Таким образом, Казахстан делает очередной шаг к созданию современной образовательной системы, ориентированной на потребности экономики и рынка труда.

Дамир Омаров

