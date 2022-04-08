Особый взгляд Марата Джунусова

В Усть-Каменогорске почтили память земляка, знаменитого художника Марата Джунусова.

В этом году Марату Кайсановичу могло бы исполниться 75 лет, но в 1999 году его жизнь трагически оборвалась…

ТВОРЧЕСКАЯ БИОГРАФИЯ

Марата Джунусова искусствоведы называют одним из самых известных художников авангардного направления в нашем регионе.

Именно в Усть-Каменогорске берёт своё начало творческая биография художника. В 12-летнем возрасте он пришёл в изостудию при Доме пионеров. Его учителем стал ленинградский художник Ефим Годовский.

Окончив семилетку, молодой человек поступил в Алма-Атинское художественное училище имени Н. В. Гоголя, где обучался у ярких фигур художественной культуры Казахстана Айши Галимбаевой и Тулегена Досмагамбетова.

Затем продолжил получать знания в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина, а его наставником в этом учебном заведении стал известный советский художник Александр Зайцев.

Некоторое время проработал в художественном училище в Алматы, а после вместе с супругой Натальей Иваниной получил приглашение на работу в Караганду. В городе шахтёров он прожил до конца своей жизни.

Марат Джунусов был членом Союза художников Казахстана и СССР. Он участвовал во множестве зарубежных и казахстанских выставок. Его работы экспонировались в Омске, Новосибирске, Кемерове, Ташкенте, Ашхабаде, Смоленске, Калининграде, Москве, а также Чехословакии, Польше, Германии… И это далеко не весь список.

Сейчас картины художника находятся в собрании Государственного музея искусств РК имени А. Кастеева в Алматы, Карагандинского областного музея изобразительного искусства, в фондах Восточно-Казахстанского музея искусств.

ФОГЕЛЕР, ЛОШАДЬ И ДЕТИ СОЛНЦА

Ещё в начале февраля в Восточно-Казахстанском музее искусств в честь юбилея художника открылась его персональная выставка – «Взгляд». В течение двух месяцев в большом зале музея любители искусства могли ознакомиться с более чем 30 живописными и графическими работами автора. Все эти картины принадлежат основной фондовой коллекции ВКМИ. Вниманию зрителей также представили постеры с фотографиями художника, его личные документы и путевые блокноты с эскизами и записями.

– В коллекции музея картины Марата Джунусова занимают особое место. У нас в фонде хранится шесть его графических листов и 31 работа живописного плана, – рассказала специалист экспозиционно-выставочного сектора ВКМИ Лариса Мартынова. – Марат Джунусов удивительный художник, уже хотя бы потому, что он мог работать в разных стилях, делал очень интересные работы в стиле соцреализма.

Повышенный интерес вызывает так называемая фогелериана – серия картин нашего земляка, посвящённая судьбе немецкого художника и философа Генриха Фогелера.

Когда Марат Джунусов находился в Караганде, узнал, что в этих краях жил и умер мастер кисти мирового уровня. Он не раз бывал в Корнеевке и Хорошевском, в сёлах, где прошли последние годы жизни Фогелера. Всюду возил с собой свои блокноты и делал наброски. На выставке можно увидеть одну из картин этой серии. На этом мрачном полотне казахстанский художник изобразил Генриха Фогелера, работающего на стройке плотины, показал, как он лопатой долбит мёрзлую землю.

– Многим посетителям нашей выставки понравилась работа автора под названием «На Казахстанской Магнитке». Это реалистическая картина, посвящённая строителям Магнитки. Мы видим на дальней панораме трубы заводов, а на переднем плане – молодых ребят, которые пришли искупаться в озере. Жизнерадостное полотно, – отметила Лариса Мартынова.

Отдельного упоминания заслуживают «Прощание с морем» и «Натюрморт с розой», которые были написаны в тяжёлый период не только для самого автора, но и других казахстанских художников. В те времена рушилась советская система, а художники теряли работу, так как писали картины по заказу Союза художников СССР и тем самым зарабатывали на жизнь.

К этой же группе можно отнести ещё одну работу М. Джунусова – «Люди в тумане». Автор постарался изобразить растерянность людей, не представляющих как дальше жить и чем заниматься. Кроме того, на полотне можно увидеть лошадь. Кстати, этот образ довольно часто встречается в работах художника. Это для него своеобразный символ Казахстана, его Родины.

– Есть ещё одна интересная серия работ, где автор попытался решить такие художественные задачи, которые до него никто раньше не ставил, – добавила Лариса Мартынова. – Представьте, если бы вы попробовали изобразить солнечный свет. У него есть целая серия картин, которая называется «Дети солнца». Одна из них – «Сын солнца». Даже сама техника вызывает восхищение. Это многослойная живопись, с помощью которой художник передаёт своё ощущение от солнечного света. В центре мы видим некое существо, а с правой и левой стороны – силуэты птиц.

По словам искусствоведа, эти сюжеты картин уже никто и никогда не сможет объяснить, потому что эту тайну мастер унёс с собой.

ВОСПОМИНАНИЯ О НЁМ

Недавно в музее прошёл вечер памяти Марата Джунусова. Он стал неким итогом юбилейной выставки.

Во время работы выставки организаторы провели встречи с родственниками и знатоками творчества художника. В результате был подготовлен видеоматериал с отзывами посетителей, который показали зрителям на этом мероприятии.

В видеосюжете художники, родственники Марата Джунусова, студенты и школьники рассказывали о своих впечатлениях от полотен автора. Сестра художника Сания Быжибаева отметила, что во всех этих работах живут его сердце и душа.

Как рассказал внук Марата Джунусова Омар Хакак, он нечасто виделся с дедушкой, так как жил заграницей, но родители многое о нём рассказывали, а именно, каким добрым, жизнерадостным человеком и отличным художником тот был.

– Он писал много разных картин: и мистические, суть которых поймёт не каждый, и что-то более простое для понимания – быт, портреты, знакомые места, – добавил Омар Хакак.

Своё мнение о картинах выразил и художник Мирослав Шафран, подчеркнув, что работы автора очень интересные. Особенно ему по душе пришлась картина «На Казахстанской Магнитке».

Воспоминаниями о брате поделилась сестра художника Галия Джунусова, ныне проживающая в Нур-Султане.

– У художников, как и у всех творческих людей, есть интуиция. Когда Марат проводил здесь впервые выставку, посвящённую своему 40-летию, он подарил этому музею более 20 картин. Потом эта коллекция стала пополняться. Наверное, он тогда уже знал, что здесь, на родине, его будут помнить всегда, – сказала Галия Кайсановна.

Также она рассказала о других выставках, прошедших в Караганде, Алматы и столице, о том, как её брат в детстве пешком добирался с Пристани до Дома пионеров, чтобы заниматься изобразительным искусством, и о патриотическом духе художника.

– У него абсолютно отсутствовала зависть, хотя это чувство присуще творческим людям. Он радовался каждому новому художнику, новому таланту. В последние годы работал преподавателем графики в Карагандинском университете, – вспоминает Галия Джунусова. – Марат был человеком-праздником, все всегда были ему рады. Он был прекрасным сыном, братом и отцом. Был талантлив во всём: пел, танцевал и даже в обычной речи использовал отрывки из стихов известных поэтов.

Куратор выставки Лариса Мартынова представила вниманию зрителей презентацию с рисунками и текстами М. Джунусова в его путевых блокнотах, а их, к слову, в музее восемь штук.

Завершился вечер памяти экскурсией по выставке «Взгляд».

Гульжан Естаева

Фото ВКМИ и Аяужан Утеулиновой