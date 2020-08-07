Особый статус

В Казахстане могут усилить ответственность за коррупцию сотрудников силовых органов и судей.
Как сообщил первый заместитель руководителя Антикоррупционной службы ВКО Жигер Байдилдин, в Казахстане принимаются последовательные шаги по формированию эффективной системы противодействия коррупции.
– В Стратегическом плане развития республики до 2025 года указано, что одним из принципиальных изменений для Казахстана к 2025 году станет переход к нулевой терпимости, особенно к коррупционным деяниям, – сказал он. – Результаты правового мониторинга говорят о целесообразности совершенствования отдельных положений законодательства в сфере противодействия коррупции.
Жигер Байдилдин проинформировал, что Агентством РК по противодействию коррупции в рамках законопроекта предлагается усилить ответственность за коррупцию сотрудников силовых органов и судей.
В концепции законопроекта указано, что в Уголовном кодексе РК предлагается предусмотреть новую категорию субъекта коррупции – «должностное лицо с особым статусом – сотрудник правоохранительного или специального государственного органа, судья».
Как подчеркнул спикер, внесение в УК РК понятия «должностное лицо с особым статусом», а также в качестве квалифицирующего признака по всем составам коррупционных преступлений имеет под собой неоспоримые законодательные основания.
Судьи наряду с депутатами Парламента, политическими госслужащими либо госслужащими корпуса «А» отнесены к категории «лицо, занимающее ответственную государственную должность».
В ряде статей УК РК имеется квалифицирующий признак – «совершение деяния лицом, занимающим ответственную государственную должность».
Но следственная практика показывает, коррупционные проявления в судах приносят особый ущерб обществу и государству.
В этой связи, учитывая, что совершение коррупционных правонарушений в судебной системе представляет большую общественную опасность, усиление ответственности для судей является логичным продолжением политики развития судебной системы.
Ерик Абитов