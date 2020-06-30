Особый подход

В Бозанбайском центре оказания специальных социальных услуг рассказали о принципах успешной работы.

Это социальное учреждение имеет свою специфику в организации работы, укладе жизни подопечных, для которых практически не существует понятия «выписка».

В большинстве случаев они поступают в психоневрологические учреждения, чтобы остаться там надолго. Получатели услуг нуждаются в особом уходе и социализации. Поэтому вопросы организации и работы психоневрологического учреждения смещены в направлении их социального, бытового устройства, поддержания или формирования активного образа жизни.

По словам директора Бозанбайского центра оказания специальных социальных услуг Асхата Суттыбаева, сейчас здесь проживают 150 подопечных в возрасте от 18 до 88 лет. За ними ведется круглосуточное наблюдение, обеспечивается современный необходимый объем медицинских услуг с учетом характера заболевания, физического и психического состояния.

– Ежемесячно старшая медсестра проводит лекции по повышению квалификации медперсонала среднего звена с учетом специфики отделения, – говорит Асхат Суттыбаев. – Мы используем частную методику массажа при заболеваниях и травмах опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, внутренних органов, болезнях обмена веществ. Делаем все, чтобы нашим подопечным здесь хорошо жилось.

Сотрудники центра благоустраивают территорию для прогулок, проводят озеленение, посадку цветов, хвойных деревьев. Также здесь установлены беседки, качели, оборудована спортивная площадка. Подопечные тоже занимаются трудотерапией – изготавливают декоративные поделки, выращивают в теплице цветы, овощи.

– Мы привлекаем опекаемых к занятиям, стараемся заинтересовать их различными заданиями, которые развивают познавательные процессы, – отмечает директор учреждения. – Ежедневно беседуем с ними, чтобы своевременно выявить ситуацию психического дискомфорта, оказать психологическую помощь, поддержку, поднимаем их настрой, мотивируем к активности.

Также с подопечными проводятся психологические тренинги по межличностному общению, направленные на сплочение и целостность коллектива, снятие эмоционального напряжения, коррекцию застенчивости, создание благоприятной атмосферы в группе, а также коррекционные упражнения на развитие памяти, внимания, мышления.

Примечательно, что такая работа дает свой положительный результат. Некоторых удается реабилитировать, социализировать и вернуть к нормальной жизни. Одним из примеров отлаженной совместной работы специалистов стало признание Евгения К. дееспособным. Сотрудники центра помогли мужчине трудоустроиться, на накопленные за время пребывания в учреждении деньги ему приобрели жилье в благоустроенном двухэтажном доме. Пока Евгения еще будут поддерживать, чтобы его адаптация к свободному проживанию прошла более успешно. Кроме того, готовится к социализации подруга Евгения – Гульмира Х., молодые люди планируют жить вместе и заключить брак.

Специалисты учреждения ведут работу по поиску и налаживанию утерянных связей подопечных с родственниками. Так, спустя 22 года найдена мама Алексея Г. Как выяснилось, она тоже является подопечной Риддерского центра оказания специальных социальных услуг. Из-за ограничительных мер их встреча пока невозможна, но они смогли увидеться и пообщаться по видеосвязи. В скором будущем планируется перевести маму Алексея в Бозанбайское учреждение, чтобы они могли жить вместе.

Интересная судьба у другого получателя услуг, Сергея К. Сбежав в юности из дома, он долгое время скитался, пока не попал в Бозанбай. Он не помнил, откуда, как и когда ушел из дома. Его родные все время вели поиски, которые так и не увенчались успехом. За время нахождения в учреждении Сергей вспомнил, что у него есть старшая сестра и отец, назвал точный адрес дома. Таким образом удалось найти его родственников.

– Теперь все желающие могут общаться со своими родными в режиме онлайн. Работа по охране здоровья и благополучию опекаемых в Бозанбайском центре оказания специальных социальных услуг совершенствуется с каждым днем, – заключил Асхат Суттыбаев.

Дарья Антон