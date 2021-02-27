Особый год 

За годы становления независимого государства страна претерпела немало изменений в самых различных сферах жизни. Наряду с экономикой и производством активно развивалась и сфера культуры.

О развитии музея имени Ф. М. Достоевского в Семее рассказала заведующая экспозиционно-выставочным отделом Владимира Соловьёва.

Сама Владимира – ровесница независимости Казахстана, а потому 2021 год для неё значим вдвойне.

– Обретение независимости – это переломный момент в истории и жизни нашей страны. Показатель того, что вместе – мы сила и за это время преодолели все сложности. В этом году исполняется 30 лет Независимости, и этот год имеет особую важность в моей работе.

В этом году исполняется 200 лет со дня рождения Ф. М. Достоевского, который был близким другом

Ш. Валиханова, и 50 лет музею, в котором я работаю уже восемь лет. Наш музей развивался вместе с нашей страной. У музея, так же как и у всего государства, были трудные времена, которые мы преодолели благодаря сплочённости и верности своему делу. Сегодня наш музей входит в список 100 сакральных мест Казахстана. Люди со всего мира приезжают посетить наш музей, это дорогого стоит, – говорит Владимира Соловьёва.

Литературно-мемориальный музей Достоевского функционирует с 1971 года. За это время музей стал одним из лучших в стране, и сегодня ознакомиться с его экспонатами ежегодно приезжают туристы со всех уголков земного шара.

Молодой поэт Мерей Карт тоже ровесник независимости. Он работает в театре имени Абая и возглавляет Семейский филиал Союза писателей Казахстана.

– Мы поколение, которое выросло вместе с независимостью нашей великой страны. За эти годы многое изменилось в лучшую сторону, – говорит поэт. – Для меня, как для творческого человека, независимость – это, в том числе, и свобода слова, развитие нашего государства во всех сферах, духовное развитие нации. За эти 30 лет страна пережила много событий. Были и взлёты, и падения, но наш народ прошёл через все преграды. Я рад, что родился в этой стране и являюсь частью великого народа. Свобода Родины – великое счастье для народа. Это мечта наших предков, которой мы достигли и сегодня живём в независимой стране.

Как отмечает поэт, в будущем он продолжит заниматься любимым делом на благо соотечественников.

Мария Щетинина

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Семей