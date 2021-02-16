Особое внимание приграничным районам 

Глава региона Даниал Ахметов принял участие в режиме онлайн в отчётной встрече акима Тарбагатайского района Асхата Смаилова с населением.

Аким области на своей страничке в социальных сетях отметил, что в целом показатели Тарбагатайского района за прошедший 2020 год в плане социально-экономического развития выглядят достаточно оптимистично.

В частности, объём валовой продукции сельского хозяйства, которое является главной опорой экономики района, составляет 45 млрд 482,7 млн тенге.

Наряду с мясным животноводством, имеющим давние традиции, а также потенциал для дальнейшего развития, большое внимание уделяется малому и среднему бизнесу. Жители района неплохо информированы о государственных программах поддержки и стараются воспользоваться их преимуществами в полной мере. Серьёзным стимулом деловой активности для сельчан являются программы субсидирования.

– Предпринимателям выделено 1 млрд 350 млн тенге субсидий, – подчеркнул Даниал Ахметов. – Также стоит отметить, что в прошлом году в государственную собственность возвращено 12 тыс. га земельных участков, не освоенных по целевому назначению.

Подобные меры позволят сельчанам впредь более рационально использовать необходимые земельные ресурсы.

– Объём промышленной продукции достиг уровня в 2 млрд 782,8 млн тг. Привлечено 10 млрд 053,3 млн тг инвестиций. С целью поддержки малого и среднего предпринимательства одобрено 102 проекта в рамках программы «Дорожная карта бизнеса» и «Еңбек», – отметил аким области. – На сегодняшний день, 95,5 процента сёл Тарбагатайского района обеспечены чистой питьевой водой. В прошлом году в сёлах Акмектеп и Екпин построен новый водопровод, а в селе Манырак проведена реконструкция существующего. Установлены блочно-модульные станции в сёлах Айнабастау, Алгабас, Акжал, Жолкурылыс.

Кроме того, к 11 населенным пунктам Екпинского, Жетиаральского, Кокжыринского, Куйганского, Кумкольского, Маныракского, Ойшиликского, Кабанбайского округов подключены широкополосные сети интернет-связи. В ближайшее время дополнительно в эти сёла будут предоставлены услуги системы 4G.

В текущем году планируется подключение интернета через спутниковую и радиорелейную сеть по системам связи «Актив», «Билайн» и «Теле-2». На сегодняшний день разработаны соответствующие проекты в сёлах Ахметбулак, Жанаталап, Шолакорда, Акмектеп, Байтогас.

В рамках программы «Ауыл – ел бесігі» проведён капитальный ремонт школ им. Абая в селе Акжар и им. Ш. Уалиханова в селе Тугыл, а также домов культуры. По «Дорожной карте занятости» отремонтированы 13 объектов сферы образования, а также клуб в селе Кумколь, Дом культуры в селе Кызылкесик.

В рамках Комплексного плана развития проведён капитальный ремонт лифта в районной больнице № 2 села Акжар, теплового оборудования районной больницы в селе Аксуат.

Кроме того, детско-юношеской спортивной школе им. М. Имашева выделено 20,0 млн тг, детско-юношеской спортивной школе им. Б. Сайханова – 30,0 млн тг. На проведение ремонта футбольных полей в сёлах Акжар, Тугыл предусмотрено 50,0 млн тг, на ремонт ипподрома и устройство подвесной дороги – 78 млн 956 тыс. тг.

В рамках программы «Еңбек» прошли необходимое обучение и освоили новые специальности 156 человек. Соответствующие гранты получили 124 сельских жителя.

В минувшем году в Восточно-Казахстанской области началась реализация Комплексной программы развития приграничных районов на период 2020 – 2024 гг. В их число вошли Катон-Карагайский, Курчумский, Зайсанский и Тарбагатайский районы. Со стороны государства оказаны действенные меры поддержки экономики и социально-культурной сферы.

– В этом году в Тарбагатайском районе предстоит выполнить большой объём работ, – сделал акцент Даниал Ахметов. – В этой связи хочу отметить, что государством полностью будет реализован Комплексный план по повышению потенциала приграничных районов в социальной, экономической, аграрной и других сферах.

Таир Сапаргалиев

Фото из архива редакции