Официально

Особое внимание бывшим районным центрам

26.02.2021
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Особое внимание в регионе уделяется развитию бывших районных центров. Об этом рассказал в ходе отчётной встречи перед населением аким ВКО Даниал Ахметов. Напомним, в регионе 13 таких населённых пунктов.

В них сохраняется социальная инфраструктура, население имеет доступ к организациям среднего и дошкольного образования, здравоохранения, культуры и спорта. Однако, как отметил глава региона, финансирование этих населённых пунктов значительно меньше, чем в районных центрах. Имеются проблемы в жилищно-коммунальной сфере и дорожной инфраструктуре.

– Только 44 процента улиц всех бывших районных центров находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. В селе Кайнар, например, все дороги в плохом состоянии. А также 69 процентов дорог в Бозанбае, 63 процента – в Баршатасе, 68 процентов – в Серебрянске, – отметил Даниал Ахметов.
Кроме того, в бывших районных центрах обеспеченность населения центральным водоснабжением составляет в среднем 90 процентов.

По словам главы региона, в этих населённых пунктах слабо развита сеть рекреационных и спортивных сооружений, необходимо строительство жилья. В очереди стоят 722 человека, большая часть из которых в городе Серебрянске – 153, 109 – в селе Маканчи, 94 – в селе Самарском.

– Мы видим, что удалённость сёл от районного центра влияет на качество жизни населения, приводит к миграции. В настоящее время в бывших районных центрах проживает больше 60 тысяч человек. С 1999 года численность населения уменьшилась на 23 тысячи человек, или 27 процентов, – сказал аким области.
Так, в Катон-Карагае было переселено 53 процента населения, в Бозанбае – 51 процент, в Новой Шульбе – 46 процентов, в Баршатасе – 45 процентов, в Маркаколе – 30 процентов.

Основная задача на ближайшее время – развить бывшие районные центры, привлечь население из близлежащих сёл, создать условия для роста реального сектора экономики и создать новые рабочие места.

Даниал Ахметов поручил акимам районов и акиму Семея совместно с Управлением экономики и бюджетного планирования сформировать программы развития бывших райцентров, выровнять расход бюджета по всем направлениям, запустить 44 проекта на сумму 10,5 млрд тенге.

26.02.2021
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