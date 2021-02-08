Особое сотрудничество

Договор о взаимном сотрудничестве в сфере инклюзивного образования заключили Восточно-Казахстанский университет имени С. Аманжолова и ОО «Общество инвалидов «Мархабат.KZ».

Документ сроком на пять лет подписали ректор университета Мухтар Толеген и руководитель общественного объединения Дарын Сагдолдин. Отметим, что договор предполагает совместную работу по нескольким направлениям, таким как подготовка высококвалифицированных специалистов и повышение квалификации педагогов, прохождение студентами вуза практики в общественном объединении «Общество инвалидов «Мархабат.KZ», вовлечение в волонтёрскую деятельность, а также проведение научно-исследовательской работы на базе института инклюзивного образования «Зияткер» при ВКУ имени С. Аманжолова и помощь детям с особыми потребностями в адаптации к образовательной среде.

– Наш вуз – это большой центр по инклюзивному образованию, – подчеркнул ректор университета Мухтар Толеген. – Мы не только занимаемся подготовкой кадров, но и на базе инклюзивного центра «Зияткер» проводим диагностику и коррекционную работу с детьми, которые нуждаются в помощи психологов, логопедов и дефектологов.

Отметим, что центр создан в 2015 году, и за это время коррекционную поддержку оказали порядка ста детям.

– Институт был создан для того, чтобы студенты получали не просто теорию, но и могли оттачивать свои компетенции на практике и прийти в профессию грамотными специалистами, – сказала руководитель института инклюзивного образования «Зияткер» Светлана Стельмах. – Наш центр оснащён высокотехнологичным оборудованием, которого нет ни в одном из университетов Казахстана.

Как показывает статистика, в регионе 30 процентов детей имеют задержку психического развития, более 20 процентов – речевые нарушения, 15 процентов – дети с умственной отсталостью, 11 процентов – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, четыре процента – слабовидящие, два процента – слабослышащие и т. д. При таком большом спектре заболеваний необходима чёткая работа всех структур как сферы образования, так и неправительственных организаций.

Стоит подчеркнуть, что сотрудничество вуза и общественного объединения «Общество инвалидов «Мархабат.KZ» позволит не только попробовать студентам свои силы в будущей профессии и получить колоссальный практический опыт, но и значительно поможет в коррекционной работе с детьми с особыми образовательными потребностями.

Александра Исаева

Фото пресс-службы ВКУ имени С. Аманжолова