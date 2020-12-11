«Особенности» зимней рыбалки 

Спасатели Восточно-Казахстанской области помогли заблудившимся рыбакам.

Четверо восточноказахстанцев отправились на зимнюю рыбалку. Но следуя в направлении Волчьего мыса, свернули в сторону озера Зайсан и потеряли ориентир. К тому же автомобиль, на котором они передвигались, колёсами провалился под воду. Любителям зимней рыбалки пришлось вызывать спасателей.

– Для оказания помощи прибыли спасатели из села Аксуат на спецтехнике, – рассказали в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области. – Они отыскали заблудившихся и помогли оттащить автомашину, а затем найти автодорогу, сопроводив до ближайшего тёплого кафе.

Специалисты настоятельно рекомендуют жителям области без особой необходимости не выезжать на необслуживаемые трассы. Если всё же поездки не избежать, необходимо подготовиться к ней: узнать прогноз погоды, взять с собой тёплые вещи и пищу, средства для обогрева и инвентарь для расчистки снега. Также следует поставить в известность родственников о сроках планируемой поездки.

Если понадобится помощь спасателей, звоните по номеру 112.

Зайсанский район

Фото пресс-службы ДЧС ВКО