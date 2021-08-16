Особенности местного рельефа

Крестьянские хозяйства Абайского района ориентируются на мясное животноводство.

Руководитель проектного офиса «Шығыс – адалдық алаңы» Маржан Бахыткызы встретилась с руководителями крестьянских хозяйств Абайского района. Стороны обсудили предложения и заявки по предоставляемым государством сельскохозяйственным субсидиям.

Во встрече приняли участие представители аппарата акима Абайского района, отдела предпринимательства и сельского хозяйства и ряда крестьянских хозяйств.

– Общая площадь района составляет 20 093 км2, в том числе 1 млн 875 тысяч гектаров пастбищ, – проинформировал руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства Абайского района Д. Нариманулы. – В связи со спецификой расположения рельефа работает только животноводство, в том числе мясного направления.

Производством сельскохозяйственной продукции в регионе занимаются 543 крестьянских хозяйства и 3257 личных подсобных хозяйств.

По состоянию на 1 августа 2021 года из 379 заявок освоено 371 млн 772 тысячи тенге средств субсидий. При 159 заявках в резерв зачислено 168 млн 300 тысяч тенге средств субсидий.

Как отметили участники встречи, всего в 2020 году по 58 заявкам в резерв зачислено 51 млн 325 тысяч тенге средств субсидий, и они до настоящего времени не профинансированы.

Вопросы и обращения сельхозпроизводителей будут собраны, проанализированы и включены в предложения, которые направят в область.

Ерик Абитов

Фото из открытых источников

Абайский район