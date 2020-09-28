Особенности французской охоты 

Территория Курчумского района с её богатой и разнообразной фауной всегда влекла к себе охотников. И в наши дни тех, кто заразился исконным мужским увлечением, приносящим море адреналина и ощущение себя в роли первобытного добытчика, можно встретить здесь немало. Порой даже прибывших за трофеями, за яркими впечатлениями охотников из далёких европейских стран.

Регламентировать и контролировать процесс охоты на территории района призвано охотничье хозяйство «Курчумское». По информации его директора Владимира Ташлакова, силами организации проводится и защита фауны. К примеру, делаются запасы сена для подкормки копытных животных в зимний период, закладываются солонцы и т. д. Прежде чем установить лимиты на отстрел зверя (медведя, лося, марала, косули, сурка), водоплавающей и другой промысловой птицы (утки, гуся, тетерева, куропатки), определяется их численность по результатам исследования охотничьих угодий. Исходя из полученных данных, устанавливается количество лицензий,

разрешающих отстрел.

Стоит отметить, что они являются платными. К примеру, лицензия на отстрел одного взрослого самца лося или марала будет стоить для охотника в Курчумском районе 138 тыс. тенге. За самку марала – 108 тыс. тенге. Сеголетки (годовики) названных диких животных оцениваются в 84 тыс. тенге, самец косули – 36, самка – 30 тысяч тенге. Одна лицензия на водоплавающую птицу стоимостью в 9 тыс. тенге допускает отстрел двух гусей, 10 обычных уток, четырёх лысух (нырковая утка).

– Лицензионной охотой большей частью занимаются приезжие, городские, – говорит Владимир Ташлаков. – Чтобы контролировать процесс охоты, по существующим регламентам необходимо сопровождение профессионального егеря. Но такой возможности у нас нет, и эту роль на общественных началах выполняют опытные охотники-любители.

Кстати, директор охотхозяйства «Курчумское» является ещё и председателем районного охотничьего общества. По его информации, в него входят порядка 120 местных охотников-любителей. До того, как получить охотничьи удостоверения, все они обязаны научиться правильно обращаться с оружием и хранить его, знать, где можно стрелять и добывать дичь.

Опыт в сфере охоты у Владимира Ташлакова поистине огромный: начинал ещё будучи учеником шестого класса с охоты на сурков. За годы руководства он много раз на лесных тропах сталкивался с браконьерами. Случалось вступать в конфликты с приезжим высоким начальством, решившим позабавиться охотой. Об этих эпизодах собеседник может рассказывать часами.

Впрочем, одним из самых запоминающихся стала псовая интурохота с французами в 1997 году. По воспоминаниям собеседника, они привезли с собой 42 (!) собаки. Для её проведения в малодоступной местности был разбит юрточно-палаточный городок. Местные жители с удивлением наблюдали, как по сигналу охотничьей дудки выпущенные из вольеров собаки выстраиваются в одну линию возле кормушки с пищей.

Как выяснилось, для французов охота – нечто большее, чем просто добыча трофея. Для них это своеобразный ритуал, имеющий черты некоего яркого театрализованного действия.

– На охоту французы отправляются, облачившись в специальные костюмы, – рассказывает Владимир Ташлаков. – В головных уборах, украшенных перьями, белоснежных рубахах с манжетами, поверх которых надеваются украшенные плащи, на ногах – сапоги со шпорами. Во время гона зверя они двигаются на лошадях, выстроившись в шеренги по четыре всадника с собаками.

Однако во время этой охоты не обошлось и без казусов. В первый же день в непривычных для иностранцев диких местах потерялись сразу 18 французских собак. Потом их находили местные жители и приводили к хозяевам, которые щедро вознаграждали за находку. Когда охота уже близилась к концу, исчезли ещё две собаки. Их нашли, когда минула зима, в одном из сел соседнего Катон-Карагайского района. Как они там оказались, никто не знает.

По мнению собеседника, иностранцев, в особенности европейцев, влечет к нам сохранившаяся первозданность природы, в которой промысловые звери и птицы обитают в дикой, естественной для них среде. У них же они практически одомашнены. Поэтому для охотника из Европы большая удача попасть в птицу влёт. Такой возможности у себя на родине он не имеет. Ну а поучиться у иностранцев можно бережному отношению к природе.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район