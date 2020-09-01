Особенное письмо

Молодые люди с особыми потребностями приняли участие в областном конкурсе «Абайға хат».

Молодёжный ресурсный центр Восточно-Казахстанской области часто проводит разного рода мероприятия для всех категорий молодёжи. Сейчас все они переведены в онлайн-формат.

Одним из таких ярких событий стал конкурс «Абайға хат», организованный в рамках национального проекта Birgemiz:sabaqtastyq. Напомним, цель проекта – внедрение практики наставничества волонтёров в отношении детей и молодёжи, находящихся в трудной жизненной ситуации, детских домах. Его реализацией занимается общественный фонд KAZBRANDS.

– Здорово, что этот интересный конкурс посвящён юбилею со дня рождения великого Абая. Ведь он является носителем духовной культуры, национального кода, – считает руководитель ОФ «KAZBRANDS» Жаныл-Бике Кайкенова. – Абай Кунанбайулы олицетворяет собой целый народ, и то, что мыслитель говорил в своё время, актуально и сегодня. Поэтому предлагаю всем почаще перечитывать его произведения.

Основная отличительная черта конкурса в том, что его участниками стали молодые люди в возрасте от 14 до 29 лет с особыми потребностями или нуждающиеся в специальном уходе. Попробовать свои силы в дистанционном состязании решили десять девушек и юношей из района Алтай, Курчумского, Глубоковского, Абайского, Зайсанского, Урджарского районов, Усть-Каменогорска, Семея, Курчатова и Риддера.

Организаторы не ставили ограничений перед конкурсантами в плане самовыражения. Они могли написать письмо поэту и мыслителю Абаю Кунанбайулы, прочитать наизусть его стихи или же спеть, исполнить монолог или танец.

Кстати, жюри в этом творческом состязании тоже не было. Все работы участников в формате видео были размещены на странице Молодёжного ресурсного центра в Instagram, а возможность их оценить предоставлена всем желающим.

В результате голосования третье место занял Елдар Елюбаев из Курчатова, на втором – Айсулу Серик из Зайсанского района. Обладателем первого места стал конкурсант из Урджарского района Мерей Маликов. Награждение прошло на платформе ZOOM. В скором времени заслуженные дипломы и подарки будут доставлены адресатам.

– Спасибо всем за организацию этого замечательного конкурса. Поздравляю победителей и участников! Надеюсь, подобных мероприятий станет ещё больше, – поделилась Айсулу Серик.

Слова благодарности прозвучали и от родителей ребят. Среди них – мама Мерея Маликова. По её мнению, такие радостные события дают особенным детям и молодым людям мотивацию, вселяют веру и надежду в светлое будущее.

– Познакомилась со всеми конкурсантами. Они молодцы. За них болела и голосовала вся молодёжь области, – отметила директор Молодёжного ресурсного центра ВКО Арайлым Есимбекова. – Скоро запустим ещё один конкурс, но уже в формате музыкального проекта, «Екі жұлдыз» («Две звезды»). Приглашаем принять в нём участие.

Ания Есмухамет