Особенная встреча

В Доме культуры Аягозского района прошло торжественное мероприятие, посвящённое 85-летию районного Общества слепых.

Никого в зале не оставил равнодушным фестиваль «Жанарсыз да өмірім жалғасады». Незрячие артисты душевно и проникновенно пели песни и читали стихи.

Заместитель акима Аягозского района Нурлан Кобжасаров и руководитель районного объединения инвалидов Рауза Керимова поздравили присутствующих с открытием фестиваля. Пожелали этим стойким людям здоровья, солидарности и дальнейшего проявления своей активной жизненной позиции.

– Фестиваль, проводимый в этом году в честь 85-летия Общества слепых, стал особенным, – отметила председатель Аягозской районной первичной организации Казахского общества слепых Куралай Елшибекова. – В нашем районе 65 человек являются членами первички. Мы постоянно проводим различные мероприятия, так как хотим делиться своим душевным теплом.

За активное участие в общественной жизни района нескольким участникам фестиваля вручили благодарственные письма от акима Аягозского района Сеилбека Искакова.

В рамках концертной программы незрячие артисты подготовили и прочитали стихи собственного сочинения. Затем эстафету приняли местные поэты Максутхан Косеубаев, Акбота Мырзаханова, Серик Кенжебаев. Лирические песни исполнили Назигуль Сыдыкова из села Тарбагатай и Куралай Елшибекова, Кажигали Ибырбаев, Перизат Омирбеков, Максутбек Тураров, Кусыман Егеубеков из Аягоза.

В этот день также прозвучали всеми любимые композиции «Ауылым», «Жалғызым», «Ак бантик», «Құбым, жан құбым» и попурри на песни Шамши Калдаякова.

По мнению организаторов, вечер отчётливо показал: несмотря ни на что, жизнь полна смысла и ярких впечатлений.

Берикхан Тайжигит

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Аягозский район