Основной закон государства

С первых дней создания Республика Казахстан провозгласила себя правовым государством, поставив на первое место человека, который обладает правами, свободами и обязанностями. Главный свод гарантий прав и свобод человека – Конституция.

Известное много веков слово происходит от латинского «constitutio» («устройство»). То есть это закон страны, определяющий общественное и государственное устройство, организацию государственной власти, отношения общества и государства, гражданина и государства. Конституция – один из важнейших институтов демократии.

В эпоху своей Независимости Казахстан вступил с действующей Конституцией КазССР 1978 года, но в начале 1990-х был принят ряд законов, которые внесли значительные поправки.

Первая Конституция независимого Казахстана была принята на IX сессии Верховного Совета Казахстана XII созыва 28 января 1993 года. Она разрабатывалась и принималась в условиях кризисного состояния, в котором находилась республика после распада СССР. Её принятие позволило нормализовать казахстанскую систему государственных взаимоотношений.

Конституцией 1993 года была закреплена независимость Казахстана, законодательно оформлен институт президентства и на Президента Казахстана возложена политическая ответственность за функционирование всей исполнительной ветви власти на высшем и местном уровнях.

Действующий Основной закон нашей страны принят 30 августа 1995 года на всенародном референдуме. Этот день является государственным праздником – Днём Конституции Республики Казахстан.

Проект закона широко обсуждался населением республики. Благодаря этому было озвучено почти 30 тысяч предложений и замечаний. В 55 статей были внесены более 1 100 поправок и дополнений.

За 27 лет действия Конституции РК в неё несколько раз вносились изменения и дополнения. В 1998 году изменения в основном коснулись сроков и полномочий Президента, депутатов Сената и Мажилиса.

Более значительные поправки в Конституцию Республики Казахстан были приняты в 2007 году. Так, законодательно закрепили переход к пропорциональной избирательной системе; укрепление статуса Парламента за счёт введения нормы об утверждении Премьер-министра парламентским большинством и процедуры консультаций Президента с партийными фракциями при назначении главы Правительства.

Ассамблею народа Казахстана наделили конституционным статусом, и она получила право делегировать своих представителей в Мажилис и Сенат Парламента согласно установленной квоте.

В 2011 году в Конституцию РК были внесены изменения, направленные на установление конституционных основ назначения и проведения внеочередных выборов Президента страны. В 2017 году были внесены дополнения к требованиям, предъявляемым к кандидату в Президенты. А также расширены полномочия Правительства и Парламента.

Закон о внесении изменений в Конституцию Республики Казахстан 2019 года подписал уже новый Президент страны – Касым-Жомарт Токаев. Он связан с переименованием столицы Казахстана с Астаны на Нур-Султан.

В июне 2022 года вступили в силу изменения и дополнения в Конституцию Казахстана, поддержанные гражданами страны на референдуме. Поправки в Основной закон поддержали более 77 процентов голосовавших.

Поправки призваны закрепить окончательный переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с влиятельным Парламентом и подотчётным Правительством. В частности, сокращено участие Главы государства в формировании верхней палаты Парламента, ограничивается его влияние на местные представительные и исполнительные органы.

Кроме того, установлен запрет на членство Главы государства в политических партиях на период президентства. Аналогичные требования распространяются на председателей и членов ЦИК, Счётного комитета, глав регионов и их заместителей. Поправки также устанавливают запрет на занятие близкими родственниками Главы государства руководящих должностей в государственных и квазигосударственных структурах.

Поправки также направлены на создание Конституционного суда, закрепление на конституционном уровне статуса омбудсмена и безоговорочный запрет смертной казни.

Таким образом, предусмотренные конституционной реформой коррекция системы разделения властей, укрепление правозащитных механизмов и новые шаги в сторону демократизации и ограничения монополий в сфере политики и экономики, введение в Конституцию институтов Конституционного суда и уполномоченного по правам человека свидетельствуют о дальнейшем продвижении реформ в сторону формирования сильного правового и демократического государства.

Айгуль Биданова

Коллаж Анны Ерёминой