Основной фактор успеха 

В текущем году Антикоррупционной службой области зарегистрировано 165 преступлений, 86 процентов из них – коррупционные.

О деятельности Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Восточно-Казахстанской области за девять месяцев текущего года рассказал руководитель ведомства Ерлан Жалмагамбет. По его словам, согласно поручению Главы государства департаментом усилены меры по профилактике коррупции, а также по оперативному сопровождению целевого расходования средств, выделенных на антикризисные меры.

– Неоценимый вклад в эту работу вносят специальные мониторинговые группы, информационно-просветительские штабы, проектные офисы «Адалдық алаңы», – подчеркнул Ерлан Жалмагамбет. – При департаменте создан региональный информационно-просветительский штаб. Его задача – разъяснить гражданам антикоррупционное законодательство.

Как отметила руководитель регионального информационно-просветительского штаба Арайлым Есимбекова, на постоянной основе проводятся онлайн-встречи с жителями не только районных центров, но и отдалённых сёл.

– У людей много вопросов и новых идей. Они с радостью делятся ими с нами, – сказала Арайлым Есимбекова.

Открытость и подотчётность госаппарата являются основными факторами успеха в противодействии коррупции. Так, во всех городских и районных акиматах были открыты сервисные акиматы.

– Эта работа отмечена на республиканском уровне как образцовая. В девяти крупных сельских округах уже открыты сервисные акиматы, в 232 сёлах функционируют уголки самообслуживания, – сообщил руководитель Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по ВКО.

Стоит отметить, основными инструментами превентивной работы выступают антикоррупционный мониторинг и внешний анализ коррупционных рисков. За отчётный период проведено 11 антикоррупционных мониторингов. Внешнему анализу подвергнута деятельность 13 госорганов и организаций квазигосударственного сектора.

Несмотря на все принимаемые меры, есть и те, кто переступает черту закона. В текущем году Антикоррупционной службой ВКО зарегистрировано 165 правонарушений, 86 процентов из них – коррупционные. В результате изобличено 87 лиц. По сравнению с прошлым годом возросло количество особо тяжких и тяжких преступлений. Основную массу составляют факты взяточничества, хищений и злоупотребления должностными полномочиями.

– Выявлено 11 фактов незаконного вмешательства должностных лиц в дела бизнеса, к ответственности привлечено девять лиц. Защищены права 13 предпринимателей. Сумма возмещения ущерба достигла 1,3 млрд тенге и значительно превысила годовые показатели прошлых лет, – резюмировал ЕрланЖалмагамбет.

Гульжан Естаева

Ануар Тюлюбаев