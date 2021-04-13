Основа всего – нравственность

Члены Республиканской информационно-разъяснительной группы по вопросам религии совместно с коллегами из Управления по делам религий ВКО провели в регионе ряд мероприятий по повышению религиоведческой грамотности населения, формированию традиционных духовно-нравственных ценностей в обществе и профилактике религиозного экстремизма.

Республиканская информационно-разъяснительная группа (РИРГ) по вопросам религии посетила Усть-Каменогорск, Семей и Аягозский район с лекциями для населения, а также различных трудовых коллективов и учащейся молодежи вузов и ссузов области.

Целью этого проекта является повышение религиозной грамотности, профилактика религиозного экстремизма и терроризма среди населения, защита от негативного влияния на общественное сознание при помощи пропаганды культурного наследия и традиций.

К работе РИРГ были привлечены квалифицированные теологи, религиоведы, психологи, которые имеют большой опыт публичных выступлений и могут, как говорится, «зажечь сердца слушателей». Среди них – К. Тышхан, И. Бердалиев, Е. Канапиянов, К. Мутебаев. Также в работе РИРГ участвовал представитель Министерства информации и общественного развития РК С. Кизатов.

Активное участие приняли представители управления, в частности, в качестве модератора выступил руководитель отдела анализа и мониторинга религиозной ситуации УДР ВКО Савет Аубакиров.

Встреча со студентами вузов и ссузов состоялась в стенах областного Дома дружбы – центра общественного согласия. В атмосфере единства и взаимопонимания, которой наполнено это учреждение, слова лекторов звучали особенно проникновенно.

Так, перед собравшимися выступил религиовед-психолог Центра по реабилитации жертв религиозного экстремизма и приверженцев деструктивных культов Управления по делам религий Алматинской области Канат Мутебаев. В своей речи он затронул важнейшие вопросы нравственности, которые, к большому сожалению, в современном обществе отошли на второй план после материальных.

– Когда говоришь об общечеловеческих ценностях, кажется, что молодёжь устала от этой темы, а она сейчас жизненно важна, – сказал Канат Мутебаев. – Профессия психолога помогает мне говорить о таких вещах в более интересной интерактивной форме, но суть остаётся прежней. Всё начинается с воспитания! В этой связи хочется процитировать слова казахского классика Ахмета Байтурсынова, который более века назад сказал, что для того, «чтобы народ встал на правильный путь, именно молодёжь должна первой на него ступить». Поэтому чем лучше мы будем воспитывать детей, тем больше благ это принесёт в будущем.

Канат Мутебаев подчеркнул – «если хочешь сохранить свою семью, фамилию и нацию, то хорошо воспитывай детей.

Помимо этого, молодые люди нередко сталкиваются с проблемой курения, алкоголя, наркотиков, что ставит под удар не только их личное «завтра», но и будущее всего народа. Поэтому нужно с самых юных лет вырабатывать методы ухода от этих сомнительных соблазнов, которые не несут ничего, кроме вреда и разочарования.

– Ребята, надо всегда смотреть шире и понимать, что только саморазвитие, культура, образованность и стойкий внутренний стержень помогут вам стать достойными людьми, а не пустое желание обладания дорогим телефоном, машиной, квартирой, – подчеркнул он. – Всегда помните об общечеловеческих ценностях, которые схожи во всех мировых религиях, – относиться к другим с уважением, трудиться, чтить родителей, не воровать, не обманывать и др.

Также стоит отметить, что аналогичные встречи прошли и в Семее с сотрудниками правоохранительных органов структурных подразделений Департамента полиции ВКО, военнослужащими Семейского военного гарнизона, коллективом Аягозского локомотивного депо и др. В этих мероприятиях, которые проводились с соблюдением карантинных требований, приняли участие более 450 человек.

Слушатели узнали о сути государственной политики в сфере религии, направленной на мирное взаимодействие и сосуществование всех конфессий и этносов, проживающих в нашей республике, культуре и духовном наследии народа Казахстана, пагубности деструктивных псевдорелигиозных и радикальных идей, защите от негативного влияния на общественное сознание при помощи пропаганды культурного наследия и традиций.

В ходе проведения мероприятия обсуждены актуальные вопросы о взаимосвязи между традиционными духовными ценностями и религией, как прочной основы противодействия религиозному радикализму, и новые методы по эффективной работе при формировании традиционного религиозного сознания среди подрастающего поколения.

Ева Ким, по заказу Управления по делам религий ВКО

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