Семейные ценности

Основа общества

11.10.2021
17

В конкурсе «Парасатты отбасы» приняли участие 35 восточноказахстанских семей.  

Третий год подряд по инициативе Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции проводится конкурс «Парасатты отбасы». Его цель – популяризация ценностей добропорядочности в семье, воспитания милосердия, дружеских отношений между её членами, формирования гармоничной личности. Главный девиз конкурса: «Добропорядочная семья – основа добропорядочного общества».  

В этом году эта инициатива была продолжена в Восточно-Казахстанской области. По информации областного антикоррупционного ведомства, в конкурсе приняли участие 35 семей нашего региона. Каждая из них поделилась своими семейными ценностями, мнениями по формированию у ребёнка таких качеств, как честность, добропорядочность, а также секретами семейного благополучия и единства.  

– У казахов есть мудрая поговорка: «Родина начинается с семьи», – отметили организаторы мероприятия. – Семья – это самая важная среда формирования личности и института развития человечества. Поэтому от воспитания в семье напрямую зависит порядочность общества, прочность независимости страны.  

Участники конкурса подготовили видеоролики, в которых представили сведения о трудовых, учебных достижениях, обычаях и обрядах семьи, рациональном использовании свободного времени.  

По итогам Гран-при завоевала семья Чурчутбаевых из Семея. Первое место – семья Макулбаевых из Абайского района, а второе место разделили между собой семьи Касеновых из областного центра и Пернебековых из Урджарского района. Третье место заняли семьи Асығатбек ата из Жарминского района, Жумажановых из Курчатова и Маликовых из Усть-Каменогорска.  

Победители, занявшие призовые места в мероприятии, проведённом совместно с областным управлением образования, будут награждены грамотой руководителя Антикоррупционной службы ВКО на очередном слёте клуба «Адал ұрпақ».

Ерик Абитов  

Фото ДАПК ВКО

11.10.2021
17

Еще новости

Счастье, помноженное на три

05.01.2021

Сказка из детства   станет реальностью 

17.12.2020

Моральная подготовка 

17.11.2020

Секрет долголетия бабушки Зины 

11.11.2020
Back to top button