Основа общества

В конкурсе «Парасатты отбасы» приняли участие 35 восточноказахстанских семей.

Третий год подряд по инициативе Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции проводится конкурс «Парасатты отбасы». Его цель – популяризация ценностей добропорядочности в семье, воспитания милосердия, дружеских отношений между её членами, формирования гармоничной личности. Главный девиз конкурса: «Добропорядочная семья – основа добропорядочного общества».

В этом году эта инициатива была продолжена в Восточно-Казахстанской области. По информации областного антикоррупционного ведомства, в конкурсе приняли участие 35 семей нашего региона. Каждая из них поделилась своими семейными ценностями, мнениями по формированию у ребёнка таких качеств, как честность, добропорядочность, а также секретами семейного благополучия и единства.

– У казахов есть мудрая поговорка: «Родина начинается с семьи», – отметили организаторы мероприятия. – Семья – это самая важная среда формирования личности и института развития человечества. Поэтому от воспитания в семье напрямую зависит порядочность общества, прочность независимости страны.

Участники конкурса подготовили видеоролики, в которых представили сведения о трудовых, учебных достижениях, обычаях и обрядах семьи, рациональном использовании свободного времени.

По итогам Гран-при завоевала семья Чурчутбаевых из Семея. Первое место – семья Макулбаевых из Абайского района, а второе место разделили между собой семьи Касеновых из областного центра и Пернебековых из Урджарского района. Третье место заняли семьи Асығатбек ата из Жарминского района, Жумажановых из Курчатова и Маликовых из Усть-Каменогорска.

Победители, занявшие призовые места в мероприятии, проведённом совместно с областным управлением образования, будут награждены грамотой руководителя Антикоррупционной службы ВКО на очередном слёте клуба «Адал ұрпақ».

Ерик Абитов

Фото ДАПК ВКО