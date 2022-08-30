В Восточно-Казахстанской областной библиотеке имени А. С. Пушкина открылась интерактивная книжная выставка, посвящённая Дню Конституции Республики Казахстан.

По традиции накануне Дня Конституции и непосредственно в день праздника на различных площадках региона проводятся познавательные мероприятия как для детей и молодёжи, так и для взрослого населения. Одним из активных инициаторов подобных событий в Усть-Каменогорске является областная библиотека им. А. С. Пушкина. Для жителей и гостей города сотрудники храма знаний подготовили много интересного.

– Конституция утверждает демократические принципы нашей страны. Она гарантирует гражданам соблюдение их прав и свобод, определяет круг их обязанностей. Основной закон, принятый на республиканском референдуме 30 августа 1995 года, определяет жизнь целого государства и утверждает его независимость, – отметили библиотекари.

По их словам, наша страна прошла непростой путь политического развития, истоки которого уходят в глубь веков. А книги, представленные на выставке «Конституция – основа мира и стабильности», позволяют читателям совершить своеобразный исторический экскурс в развитие законодательства Республики Казахстан, начиная с древности и заканчивая исследованиями нынешнего века.

В экспозиции представлено множество любопытных изданий. К примеру, об истории права казахов, особенностях формирования и развития казахского права «Жеті жарғы» говорится в книге «Казахстан: летопись трёх тысячелетий» Сергея Кляшторного и Турсуна Султанова.

О первых степных законах и становлении законодательной основы Казахстана рассказывают исследования учёных Еркина Абиля «Политическая организация кочевников Казахстана», Салыка Зиманова «Казахский суд биев – общекультурологическая ценность», Жамбыла Артыкбаева «Жеті жарғы – мемлекет және құқық ескерткіші», сборники «Қазақтың ата заңдары» и другие работы. Также здесь можно найти издания с документами и исследованиями о судьбоносных событиях новейшей истории республики.

Ознакомившись поближе с экспонатами выставки, читатели узнают, сколько Конституций было принято в Казахстане, почему проект Конституции Казахстана 1926 года не вступил в силу, какие основные статьи были изложены в программе партии «Алаш», а также получат ответы и на другие вопросы, – добавили сотрудники библиотеки.

В монографиях политических деятелей, правоведов и учёных, а также на страницах журналов «Заңгер», «Тураби», «Фемида», «Вестник Казахского национального университета им. аль-Фараби», «Правовая реформа в Казахстане», «Закон и время», «Заң», «Юрист», а также «Экономика и право» посетители библиотеки прочтут, как конституционные положения способствуют дальнейшему развитию демократических реформ, принятию эффективных решений в политических, социально-экономических и культурных вопросах.

Вместе с тем в честь Дня Конституции РК для юных читателей в областной библиотеке имени А. С. Пушкина организовали литературно-познавательную игру «Азбука прав ребёнка». Библиотекари уверены, развитие правовой культуры населения – залог процветания государства, а правовую грамотность необходимо прививать с детства.

Так, благодаря своим друзьям из библиотеки ребята познакомились с основными правами детей – правом на жизнь, образование и отдых, медицинскую помощь, на любовь и защиту со стороны взрослых и государства. Свои знания они закрепили на примерах любимых сказок: «Морозко», «Лягушка-путешественница», «Волк и семеро козлят», «Красная шапочка», «Гуси-лебеди», «Сказка о рыбаке и рыбке». Участники разгадывали анаграммы и радовались маленьким сюрпризам, полученным за правильные ответы.

А ещё дети дошкольного и младшего школьного возраста смогли посетить «Остров прав и обязанностей». В процессе игры малыши узнали больше о своих правах и обязанностях, путешествуя по страницам книг и переходя от одного книжного острова к другому. Теперь они понимают, для чего существуют законы и правила и насколько важно их соблюдать.

В ходе этого мероприятия ребятам показали презентацию о Конвенции Организации Объединённых Наций о правах ребёнка, в краткой и наглядной форме ознакомив их с основными её пунктами. Также дети поучаствовали в интерактивной игре и получили ответы на интересовавшие их вопросы.

Гульжан Естаева

Фото ВКО библиотеки им. А. С. Пушкина