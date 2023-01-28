ОСИ нам по силам!

Всё меньше времени остаётся на размышления и процедуру перерегистрации с одной формы управления многоквартирным домом на другую. 1 июля 2023 года заканчивается срок действия полномочий КСК и ПКСК, которые должны после этого самоликвидироваться.

По информации руководителя отдела ЖКХ Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО Самата Сулейменова, в городах и районах Восточно-Казахстанской области процесс перехода на новые формы управления многоквартирными жилыми домами проходит достаточно активно.

Так, на текущий момент уже зарегистрированы 2959 управляющих организаций новой формы, из которых 276 – объединение собственников квартир (ОСИ) и 2683 – простые товарищества (ПТ). Вместе с тем, в Усть-Каменогорске остаётся ещё 119 КСК и ПКСК, которые до сегодняшнего дня продолжают свою деятельность.

При этом в областном центре уже действуют 252 ОСИ и 1500 ПТ.

– Мы напоминаем, что до 1 июля жильцы всех многоквартирных домов обязаны определить новую форму управления и зарегистрировать управляющий орган в Департаменте юстиции ВКО, – подчеркнул Самат Сулейменов. – При этом КСК и ПКСК обязаны передать совету дома всю имеющуюся финансовую, техническую и иную документацию, после чего этот орган управления должен пройти процедуру самоликвидации в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

По его словам, невозможно будет остаться стороне от реформирования жилищных отношений. Управление домом будет практически целиком полностью зависеть от активности граждан. И этот процесс начнётся уже процедуры выборов новой формы управления домом.

Отметим, в течение нескольких месяцев шла проработка целого ряда уточнений и поправок в Закон «О жилищных отношениях Республики Казахстан», которые сейчас рассматриваются в Сенате Парламента РК. Теперь, помимо ОСИ и ПТ, введена третья форма управления домом – совместное управление. Принцип выбора новой формы тоже изменится, в зависимости от количества квартир в доме. Так, совместное управление будет у домов, где меньше 16 квартир, ПТ – в домах до 30 квартир, в крупных многоквартирных домах – ОСИ. И пока эти поправки не приняты, у жильцов есть возможность выбрать удобную для них форму, потому что потом они будут обязаны зарегистрировать свой орган управления, согласно проработанным критериям.

– Новая форма совместного управления была введена для облегчения управления небольшим домом, – пояснил Самат Сулейменов. – Дело в том, что жильцам дома, где меньше 16 квартир, будет сложно выплачивать заработную плату всем коммунальным работникам по минимальному тарифу. Поэтому за ними оставляется право нанимать специалистов и рабочих лишь на разовую, а не на постоянную работу.

Как отметил Самат Сулейменов, Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК внесло ещё ряд поправок в Закон «О жилищных отношениях». Одна из них касается усиления полномочий совета дома путём передачи части функций от общего собрания по принятию некоторых финансовых решений.

Поскольку управлять своими домами будут люди мало подготовленные к этой работе, в районах и городах Восточного Казахстана идёт проработка различных правил: по текущему и капитальному ремонту, предоставлению коммунальных услуг, ремонту фасадов и кровли и так далее. Эти правила разрабатывает каждый район или город по своему усмотрению, и их изменения могут быть ежегодными. Затем они утверждаются на сессии районного или городского маслихата. Также как и размер минимального тарифа, который будет обязателен для всех домов. То есть, ниже принятого в районе порога эксплуатационные платежи быть не могут, а вот выше – по решению общего собрания жильцов.

Кстати, правила проведения текущего и капитального ремонтов, а также предоставления коммунальных услуг уже приняты в восьми городах и районах области. Однако в Усть-Каменогорске этот вопрос пока не нашёл своего окончательного Но уже на ближайшей сессии отдел жилищно-коммунального хозяйства Усть-Каменогорска намерен эти правила внести на утверждение депутатам гормаслихата.

Также для облегчения работы вновь избранных председателей и управляющих в регионе создан список всех сервисных и управляющих компаний, которые готовы на договорной основе предоставлять услуги по содержанию и ремонту многоквартирного дома. На текущий момент их 38, и список постоянно пополняется.

Его можно найти на сайтах отдела жилищных отношений Усть-Каменогорска и Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО.

Екатерина Гуляева

Коллаж Анны Ерёминой