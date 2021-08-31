Актуально

Ошибки исправлены

31.08.2021
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Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов ознакомился с ходом реконструкции котельных в Семее.  

Глава региона заверил, что ремонтные работы завершатся к 15–20 сентября.    

– К концу сентября основные ремонтные работы завершатся. Будет освоено свыше миллиарда тенге. Выделим дополнительно ещё миллиард, чтобы работы по модернизации, запланированные на следующий год, также завершить в этом году, – сказал Даниал Ахметов. –  Таким образом, котельной «Центр» дадим 20 Гкал с плюсом. Но ключевая задача – исправить то, что в течение долгого времени здесь делалось с крайне плохим качеством – соблюдение гидравлического режима.   

Это значит, что каждый дом должен брать столько тепла, сколько ему реально необходимо. Перепад давления между прямой и обратной подачей должен  соответствовать техническим нормативам. Этим занимается «Теплокоммунэнерго» и акимат.   

– Впервые за последнее время мы выполним к новому году все эти наладочные работы, – отметил глава региона. – Это позволит нам серьёзным образом повлиять на тепловой режим в городе.  

Аким области также отметил, что в новом отопительном сезоне специалисты не допустят прошлогодних ошибок.  

Мария Щетинина

Фото из открытых источников

Семей

31.08.2021
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