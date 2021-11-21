Осенний призыв продолжается

В объединённом отделе по делам обороны Аягоза продолжается призывная кампания.

В рамках осеннего призыва около ста юношей из региона направлены для прохождения военной службы в воинские части.

– На сегодняшний день согласно данным за сентябрь и октябрь, 19 юношей из Аягозского района направлены выполнять долг перед Отечеством в Пограничной службе Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, – пояснила инспектор призывной службы объединённого отдела по делам обороны города Аягоза Самал Бигабатова. – Ещё 27 молодых людей из числа призывников пополнят ряды различных войск Вооружённых Сил РК.

Напомним, осенняя призывная кампания в этом году завершится 29 декабря.

Гульжан Естаева

Фото пресс-службы Аягозского гарнизона

Аягозский район