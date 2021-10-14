Картины – зеркало души художника. Любуясь полотнами, можно понять внутренние переживания, эмоциональное состояние, душевные поиски автора. В хмурый осенний день талантливое трио художников подарило посетителям областного музея частичку света, тепла и любви.

В выставочной галерее областного архитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея-заповедника презентовали картины восточноказахстанских живописцев Владислава Шипилова, Андрея Коротаева, Ирины Мироненко. Экспозиция, развернувшаяся в залах музея, включила в себя более ста живописных работ, в том числе сюжетных композиций и пейзажей.

Осеннее трио – одухотворённые художники, определившиеся в своих творческих направлениях и олицетворяющие любовь к природе, к своей малой родине. Как участники выставки живописцы выступают единомышленниками, но как творческие люди они совершено разные. У каждого свой стиль, своё направление, своё видение.

Член Союза художников Республики Казахстан Владислав Шипилов – художник классической школы, влюблённый в красоту родной земли и пишущий её с чуткой нежностью. Он родился в России, в Воронежской области. В 1982 году окончил Московский заочный университет искусств, отделение станковой живописи и графики. В настоящее время живёт и работает в Усть-Каменогорске.

Он признанный мастер пейзажа. В его работах есть абсолютно всё – от бескрайних степей до дремучих лесов. Природа в его полотнах раскрывается зрителю во всём своём великолепии и окутывает лёгкой, завораживающей музыкой цвета. Художник учитывает всё: особенности освещения, игру полутонов, любование каждой деталью. Прекрасное безмолвие его полотен несёт глубокое смысловое значение. Поиски ярких колористических решений находят продолжение и в абстрактных композициях, выполненных в последнее время. Особенную любовь Владислав Шипилов как художник питает к природным красотам Бухтарминского водохранилища. Также ему отлично удаётся на своих холстах изображать великолепие природы в окрестностях Белухи, урочища Ак-Баур.

Шипилов много раз становился участником республиканских выставок, таких как «Художники ВКО», проводимой под эгидой Фонда Первого Президента, «Менің Қазақстаным» и других. Не раз организовывал свои персональные вернисажи. Картины живописца нашли своих ценителей и за границей. Его работы есть в частных коллекциях в Канаде, Арабских Эмиратах, России и других странах.

Эта выставка стала первой персональной для Андрея Коротаева. Признанный мастер станковой живописи родился в 1967 году в Усть-Каменогорске, а с 1993 года начал активно участвовать в областных и республиканских экспозициях.

Произведения Андрея Коротаева разнообразны по жанру и тематике, и выбирает он только то, что любит. Они отличаются изысканным цветом, профессионализмом и глубоким внутренним содержанием. Его живопись является соединением современности и традиций, идущих из фламандской школы изобразительного искусства. В пейзажах художник передаёт атмосферу сказочности, величия природы, в бытовых зарисовках не ищет сложных сюжетов, но работает с обыденными, преображая окружающий мир по своим лекалам, а строгие архитектурные формы родного города преображаются им в особенный мир, такой необычный и такой родной и узнаваемый. Его работы получают высокую оценку специалистов, пользуются популярностью у зарубежных коллекционеров США, Германии, Канады, Финляндии, Китая, России.

На выставке осеннего трио Ирина Мироненко предстала перед зрителями с картинами, наполненными теплом, светом. Она по-детски радостно рассказывает ими о прекрасном мире, в котором живёт. Художница родилась в 1962 году в городе Нижний Тагил Свердловской области. Училась в строительно-дорожном институте на архитектурном отделении, позже получила специальность инженера-металлурга, 32 года посвятила работе на Усть-Каменогорском титано-магниевом комбинате. Из них 16 лет – на руководящей должности. Но с мечтой заниматься живописью Ирина не расставалась никогда. С 2018 года вновь взялась за выражение себя в живописи и рисунке. С радостью поняла, что руки помнят навык рисования. Творчество стало её любимым занятием. Потребность души передать свою любовь и радость видения красоты окружающего мира стало смыслом жизни.

Картины художницы поражают, прежде всего, своей искренностью, романтичностью, нежностью. Через эти работы чувствуется тонкая натура женщины. Все они радуют взор цветовым решением – ярким и жизнерадостным, и оставляют ощущение радости на душе.

Говорят, что настоящий художник – это камертон, он может брать только одну ноту – свою. И действительно, у каждого из художников, представленных на выставке, она есть – своя нота, неповторимая, яркая, принадлежащая только ему. Поэтому выставочное «Осеннее трио» звучит так гармонично и убедительно.

Дарья Антон

Фото Сергея Сурова