Осеннее новоселье 

Меценаты помогли многодетной семье обрести собственное жильё.

Семья Мамадияровых, супруги и пять их несовершеннолетних детей, на протяжении долгого времени были вынуждены жить в съёмном жилье, а последние несколько лет и вовсе ютились в летнем домике на одной из дач города. В очереди на получение жилья семья не стояла из-за невозможности подтвердить свои годовые доходы.

Но, к счастью, мир не без добрых людей. Уже несколько лет многодетной семье продуктами и одеждой помогают неравнодушные бизнесмены. Этой осенью меценаты протянули руку помощи супругам и купили им новый дом в рамках проекта Halyqtan halyqqa. За месяц им удалось собрать восемь миллионов тенге на покупку жилья.

– Наша цель – до наступления зимы помочь нуждающимся обрести собственное жильё, – рассказывает руководитель проекта Даурен Кульчегишев. – Таких на сегодняшний день очень много. Кто-то до сих пор живёт в летниках, которые не выдерживают зимних морозов. В первую очередь стараемся помогать тем, кто действительно остро в этом нуждается, изучаем финансовые возможности каждой семьи. Сегодня вручили ключи от нового дома Мамадияровым, ещё один дом дадим другой семье через несколько дней.

Проект реализуется недавно, есть недоверие со стороны горожан и потенциальных спонсоров. Но участники проекта готовы ответить на любые вопросы и подтвердить свою деятельность документально.

– У нас есть все необходимые документы, – уточняет Даурен Кульчегишев. – Мы работаем в офисе, любой желающий может прийти и оказать посильную помощь. Тем, кто хочет помочь напрямую, мы даём номера нуждающихся.

Для семьи Мамадияровых новое жильё стало настоящим сюрпризом. По словам супругов, радости нет предела. Ведь теперь в новом доме им уже не страшны зимние

холода.

– Мы очень рады и бесконечно благодарны за то, что нам помогли с приобретением жилья, – говорит Анар Мамадиярова. – Долгие годы мы жили то в съемном жилье, то в летнике на дачах. Когда пришёл руководитель фонда и сообщил, что нам дадут новый дом, удивлению и счастью не было предела. Конечно, мы не поверили сразу, это было очень неожиданно. Слёзы на глазах, мы очень рады. Спасибо огромное всем, кто принял в этом участие!

Руководитель объединения многодетных и малообеспеченных семей ВКО и Семея Анар Сулейменова подтверждает, что изначально семья Мамадияровых обратилась за помощью в получении АСП.

– Супруги Анар и Руслан Мамадияровы с пятью несовершеннолетними детьми школьного и дошкольного возраста жили в дачном массиве, в маленьком летнем домике. Мы на протяжении двух лет помогаем этой семье. Меценаты всего за месяц собрали необходимую сумму для покупки нового дома. Семья обращалась за получением АСП, но они не стояли в очереди, поскольку не смогли подтвердить доход, – сказала Анар Сулейменова.

Представители проекта совместно с городским объединением малообеспеченных и многодетных семей планируют оказывать подобную поддержку нуждающимся и впредь.

– В будущем планируем продолжить работу. Хотим построить новые двухэтажные дома для нуждающихся, – заключил руководитель проекта Halyqtanhalyqqa.

Наргиза Омарканова

Семей