«Осень» жизни – в комфорте и заботе

В Самарском центре оказания специальных социальных услуг, что в Кокпектинском районе, уже 30 лет помогают обездоленным пенсионерам провести закат своей жизни в достойных условиях.

Вряд ли кто будет спорить, что лучшим местом на земле для человека является его дом, где он окружён любовью близких. Особенно это важно для пожилых людей, которым требуется отдельное внимание. Бывает и так, что в силу разных обстоятельств человеку в этом возрасте приходится покидать родные стены. У кого-то в семье ребром встаёт проблема отцов и детей, царят полное непонимание и нежелание договариваться друг с другом, а кто-то в силу обстоятельств просто не может оказывать престарелым родственникам необходимый уход. А бывает, что человек, не имея родных, остаётся один на один со старостью, немощью…

УЮТ ВО ВСЁМ

В обществе отношение к домам престарелых неоднозначное. Сложились прочные многолетние стереотипы, что учреждения такого типа – унылые места, где влачат своё жалкое существование одинокие люди. Но, побывав в Самарском центре оказания специальных социальных услуг, можем с уверенностью сказать, что это не так.

Внешне здание дома престарелых больше похоже на санаторий. Всё начинается со двора. Здесь очень уютно и всегда кипит работа. Вышли постояльцы этого дома, уселись на скамеечки, поговорили, полюбовались видами своего ухоженного двора, где есть и беседка, и красивая клумба, вспомнили свои молодые годы, увлечённо рассказав о внуках, правнуках, и снова – в свои покои.

Первое, на что обращаешь внимание, заходя в здание дома-интерната, это аромат, доносящийся из столовой, а потом – на царящие всюду чистоту и уют. В доме-интернате созданы все условия, чтобы пожилой одинокий человек чувствовал себя здесь как дома.

Вообще, в интернате бросается в глаза стремление создать максимально неказённую атмосферу – стены в светлых тонах, с картинами и постерами, много цветов.

– В трёх корпусах учреждения, которые рассчитаны на 155 мест, сегодня живут 137 пенсионеров, нуждающихся в опеке и заботе. Около трети уже не могут себя обслуживать или передвигаться, остальные – вполне бодрые бабушки и дедушки. Есть и совсем одинокие, но много и тех, у кого есть и дети, и внуки, и сёстры с братьями, – рассказывает директор учреждения Бауржан Дюсюпов.

Возглавил Самарский дом-интернат Бауржан Калымжанович в 2011 году. Задавшись грандиозной целью превратить казённый дом в учреждение с условиями, максимально приближёнными к домашним, смог этого добиться, конечно, в тандеме с коллективом.

– Перед центром стоит важная задача – создать для подопечных атмосферу комфортного пребывания, – продолжает директор. – Регулярное наблюдение со стороны врачей и медсестёр, поддерживающие лечебные процедуры, четырёхразовое питание, разнообразное меню, культурные и спортивные мероприятия с выездами на природу, в музеи, дом творчества, спортивный модуль, проведение дней именинника – всё это кардинально улучшает качество жизни людей.

Здесь есть богатая библиотека, оборудованные тренажёрные залы, действует банно-прачечный комплекс, джакузи, душевые кабины, массажные кабинеты. В актовом зале нередко выступают самодеятельные творческие коллективы, школьники, а также демонстрируют свои таланты получатели услуг и сотрудники центра. Не так давно был введён новый вид реабилитации – иппотерапия для пожилых людей.

ЧУТКОСТЬ И ЗАБОТА

Штат сотрудников в доме-интернате сегодня составляет свыше 120 единиц. Неравнодушные, беспокойные, отзывчивые – эти характеристики в полной мере относятся к старшей медсестре, терапевту, массажисту, младшему медперсоналу, санитаркам. Медицинский персонал, стоящий на страже жизни и здоровья своих пациентов, болеющий за общее дело, готов прийти на помощь пожилым в любое время суток, найти ключик к каждому больному человеку, подбодрить и утешить.

Психолог центра Гульмира Жумадилова уверяет, что привыкнуть к своему новому положению пожилым людям бывает тяжело. Особенно сложно в первые несколько месяцев.

– Наша задача – снижение тревожного состояния, мобилизация внутренних ресурсов за счёт того опыта, который есть у человека, и определение целей и перспективы на будущее. Зачастую не только самому человеку сложно принять свой нынешний статус, своё положение, но и родственникам, которые испытывают чувство вины за то, что человек оказался в доме-интернате, – говорит психолог.

По её словам, их подопечные – все разные и к каждому нужно найти свой подход, особенно в адаптационный период – важно дать почувствовать свою значимость, нужность.

– Благоприятный микроклимат в учреждении стараются беречь и всячески поддерживать все его сотрудники. «Намётанным глазом» уже при поступлении очередного жильца они могут с большой долей вероятности предположить, с кем сможет хорошо ужиться новичок. Учитываются также возраст и даже особенности суточного биоритма, – делится заместитель директора Жанна Дауткан.

Обслуживающий персонал представляет собой дружный, сплочённый коллектив. Смотришь на этих людей и понимаешь, какими же должны быть чуткость, внимательность, забота, исходящие из их сердец, чтобы так любить своё дело и профессионально к нему относиться.

ЗДЕСЬ ЖИВЁТ ЛЮБОВЬ

Любви все возрасты покорны – банально? В доме престарелых фразу «встретились два одиночества» можно понимать буквально, и приводит эта встреча не так уж редко к заключению брака.

Для постояльцев большое счастье встретить близкого по духу человека, подружиться или даже полюбить его. В Самарском ЦОССУ проживают десять таких супружеских пар.

Лишённые заботы родных пожилые люди испытывают особые чувства от новой встречи и, найдя близкого по духу человека, начинают верить в будущее.

Так и произошло с Мэлсом Мукатаевым и Елизаветой Караталовой. Они познакомились в стенах своего нового дома, где живут уже несколько лет. Вместе им очень комфортно, и такое ощущение, что они знают друг друга давно: болтают на разные темы, заботятся друг о друге.

Ни одно мероприятие, проходящее в Центре, не обходится без их активного участия. Елизавета Нурмухамедовна и поёт, и танцует, и стихи читает. Её супруг организовывает турниры по шахматам, шашкам, тогызкумалаку, обучает премудростям этих игр своих товарищей.

У семейной пары Виктора Бахтиярова и Татьяны Шабановой на двоих скромная комнатка и одна большая надежда на лучшее. Немолодые люди нашли друг друга в стенах социального учреждения и сделали всё возможное, чтобы быть счастливыми. Их объединило общее увлечение садоводством. Каждый год они выращивают на приусадебном участке овощи, ягоды, зелень, цветы и неизменно собирают богатый урожай.

Татьяна Фёдоровна признаётся, что обрела смысл жизни только после встречи с Виктором Салиховичем.

– Каждому человеку, особенно в преклонном возрасте, хочется быть нужным кому-то и чувствовать взаимную заботу и тепло души, – говорит женщина. – Счастье можно обрести где угодно, был бы рядом близкий, дорогой человек.

СКУЧАТЬ НЕ ПРИХОДИТСЯ

Престарелые люди окружены постоянной заботой и полноценным уходом. В любое время дня и ночи они находятся под наблюдением персонала, готового всегда оказать любую медицинскую, психологическую, социальную и физическую помощь.

В период пандемии в целях поддержания санитарно-гигиенических и эпидемиологических норм для комфортного проживания подопечных сотрудники неустанно следят за чистотой, порядком и дезинфекцией учреждения. Сейчас из-за карантина они вынуждены находиться здесь круглосуточно.

Хоть и проживают в ЦОССУ представители так называемых маломобильных групп населения, культурная программа дома-интерната насыщенна. С соблюдением всех санитарных норм в тёплой семейной атмосфере проходят все значимые праздники, поздравления именинников, дружеские чаепития с музыкальной программой. Проводятся различные конкурсы, турниры и спортивные соревнования.

Есть в центре и свой поэт – Досымхан Тюлентаев, который радует своим творчеством не только обитателей дома престарелых, но и жителей Кокпектинского района. Его стихотворения часто публикуются в районной газете.

Занятия по интересам находят все постояльцы дома-интерната. В кабинете трудотерапии витает дух творчества. Усевшись за круглый стол, бабушки и дедушки усердно выполняют кропотливую работу. Под руководством инструктора по трудотерапии Екатерины Панченко шьют, вышивают, вяжут, рисуют, мастерят. Они говорят, что занятия отвлекают от невесёлых мыслей. Когда не замыкаешься в себе, посвящаешь себя любимому делу, дни проходят незаметно.

В целом, по словам получателей услуг, жить в доме престарелых хорошо.

– Крыша есть над головой, – говорят они. – За нами убирают, нас кормят, купают. Что ещё старым людям нужно?

Все сотрудники центра – это добрые, отзывчивые люди, умеющие сопереживать и сострадать чужому горю, способные выдержать большие физические и психологические нагрузки в ежедневной нелёгкой работе.

К слову, труд лучших сотрудников Самарского ЦОССУ отмечен на высшем государственном уровне. За последние несколько лет орденами, медалями и нагрудными знаками награждены Борис Канин, Маргарита Денисова, Гульнар Оразаметова, Сауле Капасова, Майраш Байгабылова, Елена Степанова, Адяш Бахаева, Бауржан Дюсюпов.

– На протяжении двадцати лет в Самарском доме-интернате проживает наша тётя – Татьяна Колюк. Всё это время мы регулярно навещаем её и слышим от неё только слова благодарности в адрес всего персонала учреждения, – поделилась семья Легостаевых.

…Идёт время, сменяются обитатели дома-интерната, неизменным остаётся одно – искренность и доброта человеческой души, забота и уверенность в том, что каждый человек – это главная ценность.

Бахыт Сарсембаева

Фото из архива Самарского ЦОССУ

Кокпектинский район