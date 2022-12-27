ОРВИ и грипп не дремлют

В Восточно-Казахстанской области зарегистрировано свыше 85 тысяч случаев острой респираторной вирусной инфекции.

Какова эпидситуация по ОРВИ и гриппу в регионе? Как медицинские организации области подготовились к эпидемическому сезону? Какие меры профилактики нужно соблюдать населению?

На эти и другие вопросы ответили заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля ВКО Сауле Слямгазина и главный внештатный областной эпидемиолог Управления здравоохранения ВКО Булбул Сагидолда во время брифинга в Региональной службе коммуникаций.

– ДСЭК ВКО проводит ежедневный мониторинг заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. По данным Республиканского центра электронного здравоохранения, в эпидсезоне 2022-2023 года в области зарегистрировано 85 219 случаев острой респираторной вирусной инфекции, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 11856,3 промилле, – сообщила Сауле Слямгазина. – 71 процент заболевших приходится на долю детей до 14 лет. Также отмечено 294 случая ОРВИ среди беременных. Показатель госпитализации больных – 0,8 процента.

Она добавила, что с 1 октября этого года в области проверены пробы 1670 пациентов с тяжёлым течением респираторной вирусной инфекцией на грипп. В результате учтено 67 случаев заболевания гриппом, уточнённых лабораторным путём. У всех заболевших был выявлен тип вируса гриппа B. На детей в возрасте до 14 лет приходится 37,3 процента заболевших гриппом.

Кроме того, пробы, взятые у 1670 больных с тяжёлым течением ОРВИ, были проверены методом ПЦР. Таким образом в 73 пробах были выявлены вирусы, не являющиеся гриппом. В частности, парагрипп – 8,2 процента, риновирусы – 12,3 процента, аденовирусы – 38,3 процента, боковирусы – 9,5 процента, коронавирусы – 17,8 процента, RS вирусы – 10,9 процента подтверждены.

– На сегодняшний день в Восточно-Казахстанской области штамм «Цербер» не выявлен. Вместе с тем в Республиканскую вирусологическую лабораторию были направлены 127 образцов проб от больных COVID-19, выявленных в ВКО, для проведения секвенирования с целью определения вида штамма COVID-19, циркулирующего на территории региона, – рассказала заместитель руководителя ДСЭК ВКО.

Отметим, в целях стабилизации эпидситуации по гриппу и снижения заболеваемости ежегодно из местного бюджета закупаются вакцины против этого вируса. В этом году на склад Управления здравоохранения ВКО поставлено 75 тысяч доз вакцины. По словам главного внештатного областного эпидемиолога УЗ ВКО Булбул Сагидолда, все эти вакцины были полностью применены. Иммунизацию прошли более 82 тысяч человек. Это составляет 11,4 процента контингента населения области.

– По приказу Управления здравоохранения ВКО была создана мониторинговая группа, которая проверяла подготовку всех медицинских организаций к эпидемическому сезону, – говорит Булбул Сагидолда. – С начала эпидсезона здесь развёрнуто 140 коек, которые полностью оснащены по санитарно-эпидемиологической и профилактической части. Также 24 организации ПМСП были проверены на наличие фильтра, подготовленного приёмного покоя для приёма пациентов с симптомами ОРВИ. Результаты показали, что все они были подготовлены.

В завершение пресс-конференции Сауле Слямгазина подчеркнула, что грипп опасен своими осложнениями и имеет тяжёлое течение среди детей до двух лет, больных с хроническими заболеваниями и пожилых людей. Поэтому при появлении первых симптомов респираторных заболеваний не следует заниматься самолечением, необходимо незамедлительно вызвать на дом участкового врача и своевременно получить лечение.

– Эффективным способом защиты от инфекций гриппа является вакцинация. Она снижает риск заражения, способствует его лёгкому прохождению в случае заболевания и профилактике осложнений, смертельных случаев, – объяснила она.

Также служба санитарно-эпидемиологического контроля области рекомендует жителям соблюдать элементарные гигиенические правила, мыть руки с мылом, применять антисептик во время эпидсезона вирусных инфекций, максимально ограничивать посещение мест массового скопления людей и носить маски в общественном транспорте. Эти меры предосторожности защищают от инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путём.

Гульжан Естаева