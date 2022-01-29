Оружие вне закона

Незаконно хранившееся огнестрельное оружие полицейские изъяли у жителя Бородулихинского района.

Во время проведения оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» стражи порядка получили оперативную информацию о том, что ранее не судимый житель села Солоновка Бородулихинского района у себя в гараже хранит оружие.

– В результате оперативно-розыскных мероприятий в гараже дома, принадлежащего этому мужчине, было обнаружено и изъято одноствольное гладкоствольное охотничье ружьё марки «ИЖ-К» 16 калибра, – сообщили в пресс-службе Департамента полиции Восточно-Казахстанской области. – Согласно заключению специалиста, изъятое ружьё является гладкоствольным охотничьим ружьём и пригодно к производству выстрелов.

В отношении молодого человека полицейские составили протокол по статье 482 части 1 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Александра Исаева

Фото из открытых источников

Бородулихинский район