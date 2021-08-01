Оружие против вируса

С начала массовой вакцинации от коронавируса прошло полгода. Несмотря на активное информационное разъяснение, у жителей возникают вопросы, касающиеся вакцинации. На самые популярные из них на страницах «Рудного Алтая» отвечают квалифицированные специалисты.

Перед началом массовой вакцинации во всех больницах региона проводилась большая работа по обучению медицинских работников, оснащению прививочных пунктов. Во время первого этапа прививку получили сами медики, на втором этапе – сотрудники полиции и педагоги, а на третьем этапе стартовала вакцинация остального населения. И если в начале кампании наблюдалось недоверие, то сейчас, после изучения темы, всё больше людей идут в прививочные пункты, чтобы получить вакцину и защитить своё здоровье. Но некоторые вопросы всё ещё требуют пояснения. На наиболее частые ответила заместитель главного врача Усть-Каменогорской городской поликлиники № 2 Ляйля Чалова.

– Нужно ли проходить обследование перед вакцинацией?

– Во всех алгоритмах сказано, что обследование перед вакцинацией не обязательно. Когда пациент приходит к нам в прививочный пункт, его сначала осматривает врач, собирает анамнез – есть ли у человека заболевание на момент прививки или обострение хронического заболевания. Также измеряется температура, давление, сатурация. Если человек на момент осмотра чувствует себя хорошо, нет острых заболеваний, то ему даётся допуск на вакцинацию. Этого достаточно. Если врач видит, что человек нуждается в дополнительном обследовании, то направляет пациента к специалистам. Или, допустим, когда человек сомневается, мы стараемся успокоить его, направляем на дополнительные обследования. Ведь мы должны развеять его чувство страха.

– После прививки появилась температура, зуд, покраснело место укола. Что делать?

– Каждому пациенту выдают памятку, где указаны ожидаемые реакции от прививки в первые несколько дней. Это такие же симптомы, как при гриппе – температура, мышечные боли, слабость. Также есть местные реакции, как проявление отёчности и покраснение места укола. Не стоит пугаться, не нужно делать какие-то примочки, компрессы. Всё это проходит само по себе. Если появляется зуд – можно принять антигистаминные препараты, если температура поднялась выше 38 градусов – выпейте парацетамол или ибупрофен. Если температура поднялась выше 39 градусов, можно позвонить на указанный в памятке телефон или обратиться к врачу по месту прикрепления.

– Нужно ли будет повторно проходить вакцинацию через какое-то время?

– Сейчас главная задача для населения всего мира – прервать цепочку заражений, чтобы закончилась пандемия. По данным ВОЗ, для этого необходимо в каждой стране охватить вакцинацией 70 процентов населения. По данным учёных, коронавирус будет с нами, как ежегодный сезонный грипп. Есть разные данные, но вакцинация предполагается через полтора-два года. Время покажет. Возможно, все эти рекомендации будут изменены.

– Если женщина планирует беременность, может ли она поставить вакцину, и через какое время после прививки можно планировать беременность?

– Когда к нам приходят женщины детородного возраста, мы обязательно спрашиваем, есть ли беременность сейчас и планирует ли она её. Если девушка точно не знает, мы направляем её на обследование к гинекологу. Предупреждаем, что после прививки нежелательно беременеть от трёх до шести месяцев. Сейчас есть женщины, которые планируют ЭКО. Если у них уже определены конкретные даты, то мы даём на это время медицинский отвод.

В целом, как отметила Ляйля Чалова, люди начали более осознанно подходить к вопросу вакцинации, благодаря разъяснительной работе и положительному опыту других стран повысилась сознательность граждан. Каждый работодатель заинтересован в бесперебойной работе своего предприятия и вакцинации коллектива, поэтому сейчас медицинские работники без выходных продолжают работу по иммунизации населения.

К слову, на сегодняшний день в Восточном Казахстане первый компонент вакцины получили 421 тысяча человек, вторым компонентом привито 288 тысяч жителей.

– Вакцинация проходит в соответствии с планом. На этот месяц запланирована поставка 145 тысяч доз вакцины. На сегодняшний день в регионе имеется вакцина «Спутник V». Также мы ожидаем поставку отечественной вакцины QazVac в количестве 10 тысяч доз. На август запланирована поставка «Спутник V», «Hayat-Vax», – отметила заместитель руководителя Управления здравоохранения Эльмира Рахимбаева.

Напомним, для максимального охвата населения вакцинацией функционируют прививочные кабинеты. Также прививочные пункты открыты в торговых домах «Император», «Евразия», «ADK-River».

Дарья Антон

Фото из открытых источников